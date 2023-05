»Golob je naposled le prisluhnil nasvetom drugih«

IZJAVA DNEVA

"Golobova koalicija se je na koalicijskem papirju zavezala 'zagotoviti tesnejšo vključenost stroke v procese načrtovanja vseh javnih politik'. Obljuba o tem, da bo vlada prisluhnila stroki, se zrcali v strateških svetih, Golobova vlada si je doslej omislila kar štiri. Za prenovo zdravstvenega sistema, makroekonomijo, prehrano in sovražni govor. A večji del mandata je predsednik vlade Golob predvsem poslušal sebe in prostodušno napovedoval reforme in ukrepe. Tako hitro, da stroki, če bi bila v tako kratkem času sploh lahko pripravila rešitve, ni mogel prisluhniti. Po tršem pristanku, padcu rejtingov vlade in Gibanja Svoboda v začetku leta, deluje, da je Golob naposled prisluhnil nasvetom drugih, tudi stroke."

(Novinar Uroš Esih o tem, da je bila ena od najpomembnejših točk koalicije Roberta, upoštevanje stroke pri sprejemanju političnih odločitev; via Delo)