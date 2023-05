V spopadih na Kosovu več ranjenih

Spopadih med pripadniki Kforja in lokalnimi Srbi

Po današnjih spopadih med pripadniki Kforja in lokalnimi Srbi v občini Zvečan na severu Kosova je najmanj ena oseba utrpela strelno rano in je življenjsko ogrožena, je za srbski portal televizije N1 potrdil direktor kliničnega centra v Mitrovici. Med poškodovanimi je tudi 25 pripadnikov Natove misije na Kosovu.

Direktor kliničnega centra Zlatan Elek je povedal, da je poškodbe zaradi šok bomb, solzivca in udarcev sicer utrpelo več kot 53 ljudi, tri izmed njih pa so zadržali na zdravljenju v bolnišnici.

Državni sekretar na obrambnem ministrstvu v Beogradu Nemanja Starović je za srbsko javno radiotelevizijo dejal, da sta strelni rani utrpela dva Srba.

Med ranjenci je tudi bivši predsednik občine Zvečan Dragiša Milović, ki je utrpel poškodbe prsnega koša, navaja srbska radiotelevizija RTS.

V spopadih so poškodbe utrpeli tudi pripadniki Kforja. Kot je sporočil italijanski zunanji minister Antonio Tajani, je bilo v Zvečanu ranjenih 11 italijanskih vojakov, pri čemer pa nihče ni življenjsko ogrožen.

Kfor je prek Twitterja potrdil, da je bilo v Zvečanu danes ranjenih okoli 25 italijanskih in madžarskih pripadnikov kontingenta, ki so med spopadi utrpeli zlome in opekline.

Tudi Nato je medtem obsodil "neizzvane napade na enote Kforja". Kot so zapisali, se mora nasilje nemudoma končati. "Vse strani pozivamo, naj se vzdržijo dejanj, ki še povečujejo napetosti, in začnejo dialog. Kfor bo sprejel vse potrebne ukrepe za ohranitev varnega okolja in še naprej deloval nepristransko v skladu s svojim mandatom," so še sporočili iz zavezništva.

NATO

Več sto Srbov se je danes zbralo pred občinskimi poslopji v Zvečanu, Leposaviću in Zubinem Potoku na severu Kosova. Zahtevali so umik kosovske policije ter novoizvoljenih županov, etničnih Albancev.

Srbi na severu Kosova se niso udeležili aprilskih lokalnih volitev in nočejo sprejeti albanskih novoizvoljenih županov v občinah, kjer Srbi predstavljajo več kot 95 odstotkov prebivalstva.

Stanje se je izredno zaostrilo v Zvečanu, potem ko so uslužbenci tamkajšnje upravne enote zjutraj prebili kordon Kforja in prišli do občinske stavbe, a jih je nato na vhodu ustavila policija. Ob poskusih vdora v stavbo je proti njim uporabila solzivec.

Protestnike so nato popoldan skušali razgnati pripadniki Kforja in jih pripraviti do tega, da se umaknejo od vozil kosovske policije. Pri tem so uporabili solzivec in številne šok bombe, protestniki pa so jim odgovorili s kamenjem in steklenicami, navaja N1.

