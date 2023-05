Moskva tarča napada z droni

Brezpilotni letalniki so povzročili manjšo škodo na objektih v ruski prestolnici, napad pa naj ne bi terjal smrtnih žrtev

Moskva je bila v jutranjih urah tarča napada brezpilotnih letalnikov, ki so po navedbah župana Sergeja Sobjanina povzročili manjšo škodo na objektih v prestolnici. Rusko obrambno ministrstvo je napad označilo za terorističnega in zanj obtožilo Ukrajino. Smrtnih žrtev ni bilo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Danes zjutraj je napad z droni povzročil manjšo škodo na več objektih. Na kraj dogodka so prispele vse mestne reševalne službe. Zaenkrat ni bil nihče resno poškodovan," je sporočil Sobjanin.

Rusko obrambno ministrstvo je kasneje za napad obtožilo Kijev. V izjavi na družbenih medijih je navedlo, da je bilo uporabljenih osem dronov, vse naj bi sestrelili.

Napad je sledil podobnemu napadu na ukrajinsko prestolnico Kijev, ki so ga davi izvedla ruska brezpilotna letala in v katerem je umrla najmanj ena oseba, štirje pa so bili ranjeni. To je bil že tretji ruski napad na Kijev v zadnjih 24 urah. Ruske sile so namreč tudi v ponedeljek na Kijev izstrelile vrsto raket, zaradi česar so se prebivalci zatekli v zaklonišča.

Moskva, ki je od Ukrajine oddaljena več kot tisoč kilometrov, je bila od začetka invazije le redko tarča napadov z droni. Zadnji napad na Moskvo se je odvil v začetku meseca, ko je ruska zračna obramba sestrelila dva domnevna ukrajinska drona in napad označila za poskus atentata na ruskega predsednika Vladimirja Putina.

