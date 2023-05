Đoković / »Kosovo je srce Srbije. Stop nasilju!«

Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković uvodno zmago na odprtem prvenstvu Francije izkoristil za politično sporočilo

Ozadje Đokovićevega dejanja so nedavni nemiri na severu Kosova, kjer živijo pretežno Srbi.

Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković je uvodno zmago na odprtem prvenstvu Francije izkoristil za politično sporočilo. Po zmagi proti Američanu Aleksandru Kovačeviću je 22-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam na objektiv televizijske kamere zapisal: "Kosovo je srce Srbije. Stop nasilju!"

Največkrat se igralci po zmagah podpišejo na ekrane, uporabljajo pa jih tudi za sporočila.

V skladu z osnovnimi etičnimi pravili francoske teniške zveze je javno izražanje političnih in verskih mnenj prepovedano. Sprva ni bilo jasno, ali to velja tudi za OP Francije, Tanjug pa poroča, da so organizatorji že sporočili, da proti Đokovićevemu ravnanju ne bodo ukrepali, saj nimajo podlage v pravilih za takšno ravnanje.

"Kot javna osebnost se čutim dolžnega izkazati podporo našim ljudem in vsej Srbiji."



Novak Đoković,

srbski teniški zvezdnik

Ozadje Đokovićevega dejanja so nedavni nemiri na severu Kosova, kjer živijo pretežno Srbi, navaja nemška tiskovna agencija dpa. Srbi so protestirali proti imenovanju novih županov v Zvečanu in drugih občinah. Ranjenih je bilo 30 vojakov kosovskih varnostnih sil pod vodstvom pripadnikov Kforja.

Poleg tega je bilo po navedbah bolnišnice v Mitrovici ranjenih 53 Srbov. Kosovo, ki je zdaj skoraj izključno poseljeno z Albanci, je leta 2008 razglasilo neodvisnost. Srbija ne priznava državnosti svoje nekdanje pokrajine in zahteva njeno vrnitev.

"Nisem politik, vendar me kot Srba boli, kar se dogaja na Kosovu, naši ljudje so bili izgnani iz občin," je po poročanju srbskih medijev v ponedeljek dejal Đoković na srbskem delu novinarske konference: "Kot javna osebnost se čutim dolžnega izkazati podporo našim ljudem in vsej Srbiji," je še dejal.

