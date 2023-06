Brežan huje kot predhodnik

Ministrstvo se je odločilo za sporno podaljšanje koncesij gradbincem in drugim

Državni zbor, konkretneje poslanska večina koalicije, je 23. maja izglasoval interventni zakon, s katerim bodo vsem podjetjem samodejno podaljšane koncesije za rudarjenje, torej izkoriščanje mineralnih surovin, za 30 mesecev. Zakon je predlagal pristojni minister za naravne vire Uroš Brežan z utemeljitvama, ki mečeta slabo luč na njegovo ministrstvo. Tam so prepričani, da izvedba presoj številnih vlog podjetij, ki se jim iztekajo koncesije za izkoriščanje mineralnih surovin, ni mogoča. Krive naj bi bile nakopičene zamude pri upravnih postopkih iz časa covida, »zastoji« pa naj bi bili tudi pri sprejemanju prostorskih načrtov občin, ki so ključni za določanje natančnih območij izkoriščanja. Da ne bi bilo ovirano gospodarstvo, odvisno od surovin, so tako za 30 mesecev brez vsakršnega preverjanja izpolnjevanja pogojev in stanja na terenu podaljšali koncesije vsem podjetjem, ki bi se jim te iztekle do decembra 2024.