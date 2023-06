»Logar se nikoli ne bo otresel Janševe sence«

IZJAVA DNEVA

"Ko Logar govori o politični neodvisnosti, sanjah o odprti in sproščeni družbi, trči v konflikt s samim seboj. V protislovni položaj ga postavljajo lastna dejanja, ki ne puščajo dvoma, da je tako z aktivnim delovanjem kot z mučnim molkom izdatno pomagal pri gradnji najbolj odbojne politične organizacije v Sloveniji. Ker je več kot 20 let zvesti učenec politične šole SDS, se nikoli ne bo otresel Janševe sence, četudi bo na koncu iz taktičnih razlogov izstopil iz SDS in ustanovil stranko, da bi svojemu šefu znova pomagal na oblast. Ker v osrednjih vlogah nastopata izrazita politična zaveznika, v tej strankarski igri ne gre pozabiti, da je Logar s svojimi potezami že večkrat izrazil hvaležnost do Janše, ker mu je ta omogočil dolgoletno politično kariero ter mu odpiral vrata do številnih poznanstev in ugodnosti. Spomnimo se le pošiljanja škodljivih depeš in propagandnih sporočil tujim novinarjem, ki so imela negativne mednarodne razsežnosti in so kvarila ugled Slovenije. V tem kontekstu je ravno Logar največje zagotovilo, da bodo Janši po slovesu iz politične arene postavljali doprsne kipe po državi."

(Novinar Matej Grošelj o tem, da ima Anže Logar večni problem, ki se imenuje Janez Janša; via Večer)