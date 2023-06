Janša / »Če se pravočasno ne upremo, se lahko hladna državljanska vojna hitro spremeni v vročo«

Državljanska vojna postaja vedno bolj vroča. Vmes je očitno bila le hladna. Govorim o namernem razpihovanju čustev v izjavah politikov. Janez Janša poskuša izpopolniti svojo novo psihoretorično igračko hujskanja in čim dlje jahati na valu, ki ga je sam nevarno sprožil. Pri tem stopnjuje tempo.

Njegov prijem je zelo prozoren – računa, da bo refren o državljanski vojni ponavljal do želenih učinkov, ne da bi mu bilo mogoče očitati, da je storil kar nevarnega, saj gre vendar le za verbalno dejanje, odvezano od fizičnega. Seveda to ne drži. Hkrati bi evidentno rad prebudil čustva svojih privržencev z najbolj nizkotnimi vzgibi. Če bo kdaj prišlo do izbruhov realnega nasilja, bo za to okrivil politične oponente, kajti on se zgolj brani, kot ponovno pravi diplomirani obramboslovec. Vojno so vendar sprožili drugi in sam je le neskončno nedolžen!

Retorične repeticije bi lahko razložili tudi kot obrambni psihološki mehanizem zanikanja, ko besedno zvezo »državljanska vojna« vztrajno ponavlja zato, ker skuša prikriti začetno nedopustno dejanje, saj je del javnosti ob tem ogoročen. S tem bi sebe razbremenil tesnobe in krivde, pa tudi odgovornosti za svoje početje. Ponavljanje neke fraze je poskus preusmeritve pozornosti na površinski problem (omembo fraze) in oblika normalizacije izrečenega.

Nezavedno ali propaganda: lažna dilema

Dilemo, ali Janša repetira izraz nezavedno ali morda premišljeno propagandno, že dolga leta zavračam, ker je z vidika rezultata nepotrebna. In kakšen je ta? Neodvisno od pravega motiva se steka v racionalizacijo vse radikalnejše govorice sovraštva, hujskanja in paranoje, na katero nihče več dovolj ostro ne reagira. Pa bi moral. Najbolj neumna od razlag ob tem je, da bi njegove »provokacije« morali ignorirati in se pretvarjati, da groženj nismo slišali. Ob zanj neugodni odločitvi Ustavnega sodišča, saj mu je iz rok spolzela njegova priljubljena igračka v podobi medijske trdnjave RTV Slovenija, je objavil faksimile prve strani ločenega mnenja ustavnega sodnika Roka Svetliča:

»Preberite! Če lahko tako očitno goljufajo celo na @UstavnoSodisce, potem se lahko vsak slehernik zaman nadeja pravičnega sojenja. Če se pravočasno ne upremo, se lahko hladna #državljanskavojna hitro spremeni v vročo. Izredna seja IO @strankaSDS jutri ob 18h.«

Običajna tarča njegovega hujskanja je sicer politika. Vendar s tem nima težave, saj s tiho podmeno za odločitev ustavnih sodnikov, ki jo razume kot goljufijo, dejansko krivi vladajoče, torej Golobovo vlado, in njihov domnevni pritisk. Sodniki so v njegovi percepciji zgolj kolateralna škoda, marionetni podaljšek politike.

Od hladne do vroče vojne

Tokrat Janša neposredno apelira k uporu in v isti sapi ter celo v istem stavku omenja državljansko vojno, ki je tokrat postala »vroča«. Morda vročekrvna kot njegov kolega, upokojenski demagog Pavel Rupar, na sveže obremenjen z obtožbami o grožnjah, da bo ustrelil soseda.

Zakaj so apeli k državljanski vojni nekaj, ob čemer ne bi smeli zamahniti z roko, sploh pa ne z lažnim argumentom, da z njimi izjavljalec kar sam devalvira vrednost in težo lastnih besed, zato ga je najbolje ignorirati? Gotovo zato, ker intenzivno sugerira državljanom, da je konfliktnost stanje v družbi, zaradi katerega morajo svoje domnevne sovražnike še bolj sovražiti, hkrati pa razmisliti o nasilju in morda celo oboroževanju, k čemur je že nagovarjal njegov pristaš Tomaž Štih.

Sugerirani občutek, da so ogrožena življenja in varnost, prispeva k nemiru, nestrpnosti in razdvojenosti med ljudmi. Z neverodostojnim Anžetom Logarjem, ki je pravkar ustanovil društvo, za katerega Janša ugotavlja, da udejanja »bistvo SDS«, sta si tako rekoč razdelila delo: en bi navijal za radikalno razdiralnost in izključevanje, za vojno stanje, drugi za sodelovanje, povezovanje in dialog. Večjega kontrasta si ni mogoče predstavljati. Ker pa sta se rodila isti politični materi, Logar nima pripomb čez brata dvojčka, ko govori o njegovi agendi. Kadar mora komentirati Janševe besede o državljanski vojni, raje molči ali celo jasno pove, da res nismo na pragu državljanske vojne in nato nas rade volje pomiri, da je vse v redu. Se pravi, da aktivno daje alibi njegovemu početju.

Iz razloga, ki ga ne poznamo, se trenutno prvak SDS obnaša, kakor da smo tik pred volitvami in kjer bo za dosego svojih strankarskih ciljev uporabil čisto vse sile. Če je kaj razbeljeno od vročine, je to zagotovo trenutno stanje v njegovi glavi.

**Avtorjev komentar je bil najprej objavljen na spletnem blogu IN MEDIA RES**