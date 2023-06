Podjetja zamolčala študije o škodljivosti pesticidov

Več velikih agrokemičnih podjetij organom EU ni razkrilo študij, ki so pokazale škodljive učinke nekaterih sestavin pesticidov na razvoj možganov

© pixabay.com

Več velikih agrokemičnih podjetij organom EU ni razkrilo študij, ki so pokazale škodljive učinke nekaterih sestavin pesticidov na razvoj možganov, je pokazala analiza švedskih raziskovalcev. Ti so primerjali študije, ki so jih podjetja posredovala ameriškim regulatorjem, s tistimi, ki so jih prejeli evropski.

Kot je raziskavo, pri kateri je med drugim sodelovala stockholmska univerza, ta teden povzela francoska tiskovna agencija AFP, so agrokemična podjetja ameriški agenciji za varstvo okolja posredovala rezultate 35 študij kemičnih spojin pesticidov, izvedenih med letoma 1993 in 2015. Rezultatov devetih od teh študij niso posredovali organom EU.

Študije so izvedli na brejih podganah, pri čemer so preverjali, ali imajo potomci tistih, ki so bile izpostavljene škodljivim sestavinam, razvojne težave. Izkazalo se je, da imajo težave zaradi zmanjšanega pridobivanja telesne mase, zapoznelega spolnega zorenja in poslabšanja motoričnih spretnosti.

Štiri od devetih spornih sestavin pesticidov so vmes že umaknili s trga EU, še štiri pa trenutno analizirajo.

V nemški družbi Bayer in švicarski Syngenti, ki sta naročnici večine omenjenih študij, so po poročanju AFP v odzivu vse očitke zavrnili. Kot so poudarili, spoštujejo vse regulatorne zahteve, ki pa so danes drugačne kot v preteklosti.

Strožja zakonodaja na tem področju, ki od podjetij zahteva razkritje vseh študij o varnostnih vidikih svojih izdelkov, namreč velja šele od leta 2021.