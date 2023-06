Bled / Muzej, v katerem bo zbirka 800 umetniških del, bo stal 25 milijonov evrov

V zasedbni zbirki zakoncev Lah so dela svetovno znanih umetnikov, stavbo, ki naj bi luč sveta ugledala že prihodnje leto, pa je zasnoval letošnji Pritzkerjev nagrajenec, priznani arhitekt David Chipperfield

Tako naj bi bil zunaj videti novi muzej na Bledu, večina prostorov naj bi bila pod zemljo.

© David Chipperfield Architects / Lah Contemporary

Pod Blejskim gradom bodo leta 2024 odprli muzej sodobne umetnosti Lah Contemporary, v katerem bodo na ogled dela svetovno znanih umetnikov, ki jih že tri desetletja zbirata Igor in Mojca Lah. Gradnja muzeja bo stala okoli 25 milijonov evrov, zakonca Lah pa sta se za gradnjo odločila, ker sta iskala dom za svojo zbirko, v kateri je že okoli 800 del.

Med njimi so dela svetovno znanih umetnikov, obiskovalce pa bo privabljala že sama stavba, saj jo je zasnoval letošnji Pritzkerjev nagrajenec, svetovno priznani arhitekt David Chipperfield.

To bo prva Chipperfieldova stavba ne le v Sloveniji temveč v tem delu Evrope. Kot je za STA pojasnil Lah, sta arhitektu dala dve nalogi, in sicer, da se stavba dobro vključi v prostor in ne zasenči Blejskega gradu, ter da nekatere sobe oblikuje po naboru prav določenih umetnin. Tako je prvič snoval objekt okoli zbirke.

"Ko smo začeli projektirati muzej, je bila prva dilema, ali bo skulptura Anselma Kieferja Sonnenschiff stala notri ali zunaj," je načrtovanje zahtevnega objekta opisal Lah. Kot je pojasnil, je kljub drugačnim predlogom vztrajal, da mora stati notri, kjer lahko deluje kot umetnina in kjer jo je mogoče zaščititi.

En prostor je tako povsem prilagojen omenjeni skulpturi, ki so jo že postavili v muzej, okoli nje pa še tečejo gradbena dela. Ko je bil muzej že projektiran, pa sta zakonca kupila še eno instalacijo, in sicer pred kratkim preminulega ruskega umetnika Ilye Kabakova. Da bi lahko umestili instalacijo v muzej, so se lotili spremembe projekta, čeprav je to pomenilo polletni zamik pri gradnji.

Vsak detajl objekta je premišljen tako z uporabnega kot z estetskega vidika, je izpostavil vodja projekta Goran Juvan, ki je ta teden na prvi ogled po gradbišču muzeja popeljal povabljene predstavnike lokalne skupnosti ter zavodov za turizem in za kulturo Bled.

Kot je povedal Juvan, gre za zelo zahteven projekt, tako z vizualnega kot s tehničnega vidika. Posebnost objekta je že njegova zasnova, saj je na zunaj zelo diskreten, čeprav gre za velik volumen. Bruto površin je 7000, neto površin pa 5000 kvadratnih metrov, od tega razstavnih površin približno 3500 kvadratnih metrov.

Že na zunaj je opazna značilnost Chipperfieldove arhitekture, in sicer da je vse zgrajeno iz vidnega betona. "Tako imamo fasado iz betona, medtem ko je toplotna izolacija na notranjosti objekta," je dejal Juvan. Posebni pa so tudi sami prostori. "Morajo biti vizualno zelo všečni, detajlno dodelani in funkcionalni," je pojasnil.

V objektu bo tudi dvorana za izvedbo komornih koncertov za do 100 poslušalcev. "To je prva dvorana po Cankarjevem domu, ki je bila specifično dizajnirana, da bo zagotavljala optimalno akustiko," je poudaril Juvan.

"Vse kaže, da bo gradnja zaključena do konca tega leta oziroma v začetku naslednjega."



Igor Lah,

investitor, lastnik umetniške zbirke

V muzeju ne bo potekala samo klasična muzejska dejavnost, sa j želijo, da postane tudi izobraževalni center, da se poveže s študijskimi programi in da se v njem izvajajo tudi različni umetniški tečaji ter delavnice. Postavitve se bodo predvidoma menjale dvakrat letno, naenkrat pa bo na ogled okoli 150 del po izboru kustosov.

Gradbena dela se počasi bližajo koncu. "Vse kaže, da bo gradnja zaključena do konca tega leta oziroma v začetku naslednjega," je povedal Lah in pojasnil, da po pridobitvi uporabnega dovoljenja potrebujejo še pol leta, da v muzej postavijo vsa umetniška dela, saj so nekatera zelo kompleksna. Odprtje muzeja tako načrtujejo jeseni prihodnje leto.

Lah si želi, da bi do tedaj uspeli urediti tudi cesto in trg pred muzejem ter tako poskrbeti za celotno okolico, kar pa je odvisno tudi od blejske občine, saj je potreben ustrezen prostorski načrt, ki je sedaj v sprejemanju.

"Težko rečem, kdaj bo to zgrajeno, saj je zadeva dokaj kompleksna in ni odvisna samo od nas. Vsekakor je moja želja, da se čim več postori do otvoritve in da se vse uredi naenkrat."



Anton Mežan,

blejski župan

Kot je povedal blejski župan Anton Mežan, trenutno tečejo pogovori, kako urediti cesto in okolico. "V občinskem proračunu to žal ni bilo predvideno, ampak verjamem, da bomo zadevo pravočasno zaključili in da bo ob otvoritvi tudi okolica urejena. Vse mora biti na visokem nivoju, kot bo vsebina muzeja," je dejal.

Ni pa Mežan mogel obljubiti, da bo do tedaj urejen tudi arheološki muzej, ki je prav tako načrtovan na tem območju. "Težko rečem, kdaj bo to zgrajeno, saj je zadeva dokaj kompleksna in ni odvisna samo od nas. Vsekakor je moja želja, da se čim več postori do otvoritve in da se vse uredi naenkrat," je dejal in zagotovil, da se bo občina potrudila po svojih najboljših močeh.