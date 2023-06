Nadzor jedrskega orožja / Rusija pripravljena na pogovore z ZDA

Moskvi čaka na "otipljive predloge" Washingtona po diplomatski poti

Videosrečanje Bidna in Putina leta 2021

© www.kremlin.ru

Rusija ostaja odprta za dialog z ZDA o nadzoru jedrskega orožja, vendar pa v Moskvi čakajo na otipljive predloge Washingtona po diplomatski poti, je danes dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Ponudbo Washingtona za pogovore brez predpogojev je pozdravil kot pomembno in pozitivno, poročajo tuje tiskovne agencije.

Kremelj je danes kot "pomembno in pozitivno izjavo" označil izjavo ameriškega svetovalca za državno varnost Jakea Sullivana, ki je pred dnevi dejal, da so se ZDA pripravljene pogovarjati z Rusijo in Kitajsko o omejitvah jedrske oborožitve "brez predpogojev".

"Seveda pričakujemo, da bo to podprto s konkretnimi potezami po diplomatski poti, nato pa bo mogoče obravnavati predlagane formate dialoga," je v Moskvi danes dejal Peskov. "Rusija ostaja odprta za dialog, mislimo, da je to zelo pomembno, vendar pa moramo najprej razumeti, kako je oblikovan ta predlog," je še pojasnil po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.

Dmitrij Peskov,

tiskovni predstavnik Kremlja

Ruski predsednik Vladimir Putin je februarja potrdil začasno prekinitev sodelovanja Rusije v pogodbi o omejevanju strateške jedrske oborožitve Novi Start. Ob tem je poudaril, da Rusija s tem od pogodbe ni odstopila.

Putin je prekinitev zagovarjal s tem, da Rusija zaradi ameriških sankcij ne more izvajati inšpekcij ameriških vojaških oporišč. Zato tudi ne more dovoliti izvajanja ameriškega nadzora v ruskih jedrskih objektih. Izvajanje inšpekcijskih pregledov območij strateškega jedrskega orožja je sicer pomemben del dogovora, s katerimi se državi prepričata, da druga stran ni prekršila določil pogodbe.

Sullivan je prejšnji teden še pojasnil, da bodo Rusiji še naprej posredovali podatke o izstrelitvah balističnih raket in večjih strateških vajah, a Moskva ne bo več redno prejemala podrobnih informacij, kot to sicer predvideva pogodba Novi Start, katere veljavnost poteče čez tri leta.

Pogodba Novi Start iz leta 2010 je zadnji dvostranski sporazum med glavnima jedrskima velesilama in nekdanjima tekmicama iz hladne vojne, ki med drugim omejuje število strateških jedrskih bojnih glav, ki jih lahko Moskva in Washington namestita, na 1550.