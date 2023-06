RTV / Predsednik novega sveta RTV Slovenija je Goran Forbici

Novi svet Radiotelevizije Slovenija (RTVS) se je sestal na ustanovni seji. S 15 glasovi so svetniki za predsednika sveta izvolili Gorana Forbicija, za njegovo namestnico pa generalno sekretarko Društva novinarjev Slovenije Špelo Stare

Goran Forbici je sicer direktor Centra nevladnih organizacij Slovenije (CNVOS)

© Uroš Abram

Novi svet Radiotelevizije Slovenija (RTVS) se je sestal na ustanovni seji. S 15 glasovi so svetniki za predsednika sveta izvolili Gorana Forbicija, ki je bil imenovan na predlog Varuha človekovih pravic. Za njegovo namestnico so izvolili generalno sekretarko Društva novinarjev Slovenije Špelo Stare, ki jo je imenoval Informacijski pooblaščenec.

Na konstitutivni seji novega sveta RTVS, ki je z današnjim dnem nadomestil dosedanji programski in nadzorni svet RTVS, se je sicer sestalo 16 od 17 svetnikov. Programski svetnik Aleš Novak se je opravičil. Po konstituiranju sveta RTVS so svetniki s 15 glasovi za izvolili predsednika Forbicija, sicer direktorja CNVOS, in njegovo namestnico Stare.

Na dnevnem redu seje je bil zgolj ugotovitveni sklep o sestavi sveta RTVS, a so svetniki ob začetku seje soglasno potrdili širitev dnevnega reda. Svetniki so tako v nadaljevanju seje med drugim imenovali člane komisije za poslovnik in sprejeli poslovnik.

Dobršen del seje so sicer namenili razpravi o pripravi javnega razpisa za imenovanje predsednika štiričlanske uprave, ki bo v skladu z novelo zakona o RTVS, o kateri mora sicer dokončno presoditi še ustavno sodišče, upravljala in vodila javni zavod. V komisijo za pripravo razpisne dokumentacije je svet RTVS imenoval Ilinko Todorovski, Gregorja Drnovška, Gajo Brecelj, Andraža Vehovarja, Andreo Bartoleja, Klaudijo Sedar, Boštjana Ogrisa, Gorana Forbicija in Špelo Stare.

Obenem so se svetniki strinjali, da je javni razpis za predsednika uprave smiselno pripraviti čim prej, a hkrati dopustiti dovolj dolg rok, da se bodo nanj prijavili najboljši možni kandidati. Hkrati so sprejeli sklep, s katerim so v. d. generalnega direktorja Andreju Grahu Whatmoughu naložili, da svetu zagotovi vso potrebno pravno in strokovno pomoč pri pripravi razpisa za novo upravo.

Svet RTVS je s sprejetimi sklepi v. d. generalnega direktorja naložil tudi, da predsedniku sveta dnevno poroča o vseh naročilih v višini nad 20.000 evrov, o vseh podpisanih evidenčnih listih za sklenitev pogodb, vseh podpisanih obrazcih za odobritev delovnega mesta, vseh obrazcih o končni izbiri kandidata in o vseh podpisanih pogodbah o zaposlitvi, tako v primeru prerazporeditev zaposlenih kot za nove zaposlitve, in vseh ostalih kadrovskih zaposlitvah.

Beseda je na seji tekla tudi o realizaciji finančnega in programskega produkcijskega načrta. Svet je ob tem sprejel sklepe, s katerimi je v. d. generalnega direktorja naložil, da najkasneje do 20. junija pripravi poročili o poslovanju in realizaciji programsko produkcijskega načrta (PPN) od januarja do maja 2023, vključno s poslovanjem do konca leta.

Člani sveta RTVS so tudi sprejeli mnenje, da javno naročilo o merjenju gledanosti, poslušanosti in branosti za dobo pet let po sklopih v višini sedem milijonov evrov ni tekoči posel. Ob tem so sprejeli sklep, s katerim pozivajo v. d. generalnega direktorja, da do četrtka razpis razveljavi. Hkrati so svetniki naložili vodji službi za programski kontroling, da na naslednji seji sveta, ki bo ta četrtek, članom sveta predstavi metodologijo merjenja gledanosti in poslušanosti programov RTVS ter obiskanosti spletnega mesta rtvslo.si, vključujoč trende gledanosti, poslušanosti ter obiskanosti in aktualne podatke za obdobje zadnjih pet let.

Prav tako je svet s sprejetim sklepom naložil v. d. generalnega direktorja, da do 20. junija pripravi poročilo o projektu Panorama od umestitve v PPN za leto 2022 do danes, ki naj vključuje načrtovano in doseženo gledanost ter vse podatke o načrtovanih in realiziranih stroških.

S sklepom pa je svet v. d. generalnega direktorja naložil še, naj do naslednje seje predloži vse podrobnosti o sklenjenih poslih z Galerijo Ažbe, prav tako certifikate za umetniška dela in preostalo dokumentacijo.

Še pred začetkom današnje seje se je sicer zapletlo. Svetniki namreč niso mogli začeti seje, ker na njej ni bilo prisotnega sklicatelja seje, Graha Whatmougha. Po začetnem zapletu so se svetniki dogovorili, da bo do izvolitve predsednika sveta RTVS sejo vodila Ilinka Todorovski.

Grah Whatmough je sicer tik pred začetkom seje na Twitterju novemu svetu RTVS zaželel "uspešen mandat zaznamovan z obilo modrosti, strpnosti in pluralnosti". Hkrati se je dosedanjemu programskemu in nadzornemu svetu zahvalil za opravljeno delo. V času poteka seje pa je še zapisal, da ga dogajanje ob začetku seje preseneča, saj da je v sklicu seje jasno navedeno, da so bili vabljeni samo člani sveta, nihče izmed njih pa da sklica ni problematiziral ali pred sejo prosil za pogovor ali usklajevanje.

Uspešno delo je novemu svetu zaželel tudi predsednik dosedanjega programskega sveta Peter Gregorčič, sicer prvopodpisani pod pobudo za presojo ustavnosti novele zakona o RTVS.