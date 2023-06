»Politika je izključila politiko iz RTV Slovenija«

IZJAVA DNEVA

"Prenovljeni zakon o RTV Slovenija je politiko povsem izključil iz odločanja o usodi javnega zavoda. Pri tem je pomenljivo, da je politiko izključila prav aktualna koalicija. Prvotna različica zakonskih sprememb, ki se je še malokdo spomni – predlogi so izvirali iz civilne družbe –, je peščico političnih predstavnikov v novem svetu še ohranjala. Ti sicer ne bi mogli imeti odločilne vloge, saj so bili predvideni kot manjšina. Z razlogom – politika se je doslej izkazala za slabega, celo uničujočega gospodarja. Pred sprejetjem v državnem zboru pa se je zakonsko besedilo – v političnih vrstah! – spremenilo in zdaj ni v najvišjem upravljalskem telesu več nikogar, ki bi bil nameščenec političnih strank. Če povzamemo: politika je iz javnega medijskega zavoda izključila politiko, saj se je zavedela, da sama v javnem mediju nima kaj iskati."

(Novinar Uroš Škerl Kramberger v Dnevnikovem komentarju o tem, da je bila ponedeljkova seja novega sveta RTV Slovenija globoko simbolična, saj so za omizjem sedeli izključno strokovnjaki)