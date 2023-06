Festival Spider / Telesna prisotnost v dobi digitalne razpršenosti in odtujenosti

V parku Tivoli med 14. in 17. junijem

Benjamin Abel Meirhaeghe: Spectacles

© Festival Spider

V parku Tivoli bo med 14. in 17. junijem potekal 12. Festival Spider - festival radikalnih teles. Pod sloganom Nič nam ni treba! se rdeča nit festivala plete okrog vprašanja telesne prisotnosti v dobi digitalne razpršenosti in odtujenosti. Po besedah umetniškega vodje festivala Mateja Kejžarja letošnji nastopajoči štejejo od pet pa vse do 72 let.

Direktor festivala Žiga Predan je na današnji novinarski konferenci o letošnjem sloganu festivala Nič nam ni treba! povedal, "da vsak dan govorimo, kaj vse moramo narediti, a če resno razmislimo, ugotovimo, da je tega pravzaprav zelo malo".

Plesalec, plesni ustvarjalec in umetniški direktor festivala Kejžar pa je v festivalski knjižici med drugim zapisal, da se v digitalnem oblaku zlahka izgubimo. Tako imenovana ekonomija pozornosti, kjer podjetja tekmujejo za pozornost potrošnika, cveti. Postala je kultura. Toda tisto, kar definira kulturo, je tudi umetnost, ta parazit, virus, ki lahko formalne sisteme obrne na glavo, jih razdre in iz njihove nedoslednosti nekaj ustvari. Umetnost govori o vrzelih in pomanjkljivostih. Podatki proizvajajo informacije, informacije proizvajajo znanje in znanje proizvaja ples (resnico).

Sigrid Stigsdatter Mathiassen: Call Me

© Graham Adey

V sklopu festivala se bo zvrstilo 21 dogodkov, in sicer trije koncerti, osem predstav oz. performansov, recital in DJ program ter dva dneva radikalnih pogovorov. Program bo soustvarilo 66 sodelujočih.

Odprtje festivala bo v sredo, 14. junija, ob 18. uri v Spider baru, ob 20. uri pa bosta, v koprodukciji z Mestom žensk, nastopila Christian Guerematchi in Shishani z afrofuturističnim potovanjem po Balkanu. Sledila bo predstava kontratenorja in performerja Benjamina Abela Meirhaegheja, ki prinaša na oder festivala operni dada blues punk-pop.

V naslednjih dneh bo festival ponudil še vrsto progresivnih predstav: Milan Tomašik se bo na odru srečal z Andrejo Rauch Podrzavnik in Jakubom Mudrakom. Na Spiderjevo prizorišče se vrača danska koreografinja Sigrid Stigsdatter Mathiassen, ki v delu Pokliči me razmišlja o prihodnosti erotike žensk. Na sporedu je obravnava telesnega spomina skozi delo Meg Stuart in Douga Weissa. Videti bo mogoče nastope Tatiane Kocmur, Mateja Kejžarja, Mikaela Marklunda ter prisluhniti koncertu kolektiva Mušnica ma mila in zasedbe Silence. Letos se na festivalu posebej poklanjajo Svetlani Makarovič, ki bo izvedla pesniški recital.

Radikalne pogovore je kuratorka Bara Kolenc, kot je povedala, zasnovala v dveh delih, v obeh bodo sodelovali isti govorci. Prvi del nosi naslov V transu: Dobrodošli v smrt, drugi pa V transu: Dobrodošli v življenje. "Zdi se, da si je človeštvo napisalo smrtno obsodbo; da nas je tisto, kar smo si v pohlepu odtujili, preraslo kot bršljan preraste grob," piše v festivalskem katalogu. Prvi pogovor bo tako namenjen razpravi o tem, kaj je treba pokopati, kaj je umrlo, kaj mora umreti, ker je nevarno, nepotrebno, odvečno ali dokončno izčrpano, drugi pa o tem, kateri so naši zakladi, kje so povezave, kaj je naš naslednji korak. Sodelovali bodo Aljoša Slameršak, Dorotea Pospihalj, Iracema Dulley, Magdalena Germek in Scott McCulloch.

Dogodki bodo potekali v Plečnikovem letnem gledališču za Tivolskim gradom, radikalna pogovora pa bosta na Jakopičevem sprehajališču.