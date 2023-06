S pomočjo priseljencev do nižje inflacije

Britancem bi lahko pomagali visoko inflacijo znižati priseljenci, ki bi zapolnili prazna delovna mesta v določenih sektorjih, je dejala namestnica izvršne direktorice Mednarodnega denarnega sklada (IMF) Gita Gopinath

Britanski premier Rishi Sunak je medtem maja opozoril, da so ravni priseljevanja na Otok "močno previsoke" in napovedal omejitve pri izdajanju družinskih viz za študente iz tujine.

Britancem bi lahko pomagali visoko inflacijo znižati priseljenci, ki bi zapolnili prazna delovna mesta v določenih sektorjih, je za britanski BBC v času, ko država napoveduje omejitev imigracij, dejala namestnica izvršne direktorice Mednarodnega denarnega sklada (IMF) Gita Gopinath. Inflacija na Otoku se namreč znižuje počasneje od pričakovanj.

Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, visoka rast cen življenjskih stroškov v Veliki Britaniji vztraja tudi zaradi visokih cen v gostinstvu in turizmu ter kmetijstvu, ki pa so posledica višjih plač, ki jih delodajalci nudijo zaradi velikega pomanjkanja kadra v teh panogah.

Če bi tujci zasedli ta delovna mesta, bi to ugodno vplivalo na cene, je prepričana Gopinath. Politika priseljevanja mora biti sicer dobro zastavljena, se zaveda. Priseljenci s plačevanjem davkov tudi prispevajo v javno blagajno, je spomnila.

Inflacija je bila v Veliki Britaniji aprila aprila najnižja v 13 mesecih, a je na letni ravni še vedno dosegala 8,7 odstotka. Motor rasti cen so bile visoke cene hrane, ki so zasenčile padec cen energije.

Analitiki so pričakovali, da bo upočasnitev inflacije bolj izrazita. Še marca je bila sicer rast cen življenjskih potrebščin v letni primerjavi 10,1-odstotna.

