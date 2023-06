»Če so to javne službe, bi morale biti namenjene javnosti«

IZJAVA DNEVA

"V vsakdanu se že dolgo rutinsko sklicujemo na pomanjkanje zdravnikov in sester, ne ukvarjamo pa se s proučevanjem njihove delovne učinkovitosti. Iz prakse za prakso bi lahko ugotovila, da vsaj v javnem sistemu ponekod še obstajajo rezerve oziroma bi bilo mogoče delo bolje načrtovati. Ambulante, na primer, so zaprte, tudi v dnevih med in čez praznike ter v času dopustov za kar več tednov skupaj. Če so to javne službe, bi morale biti pravzaprav namenjene javnosti. S takim zapiranjem ambulant bolniki seveda ne izginejo. Odidejo drugam in obremenijo, na primer, urgence."

"Rešitev za boljše obravnavanje slovenskih bolnikov torej vidim v kritičnem analiziranju naše sedanje prakse obravnavanja bolnikov, čemur naj nato sledijo smiselne izboljšave zdravstvenega sistema, ki bodo v praksi v center zdravstvenega sistema ponovno vrnile bolnika."

(Prim. dr. Zlata Remškar o tem, kako izboljšati slovenski zdravstveni sistem; via Delo)