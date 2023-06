Tanja Fajon / »Solze so tekle«

Zunanja ministrica Tanja Fajon je po izvolitvi Slovenije v Varnostni svet Združenih narodov (ZN) s 153 glasovi v Generalni skupščini, ki šteje 193 držav, izrazila prijetno presenečenje nad tako veliko podporo, zaradi česar je bila po objavi izida ganjena do solz

Ministrica Tanja Fajon ob naznanitvi rezultatov glasovanja

© YouTube / ZN

Zunanja ministrica Tanja Fajon je po izvolitvi Slovenije v Varnostni svet ZN s 153 glasovi v Generalni skupščini, ki šteje 193 držav, izrazila prijetno presenečenje nad tako veliko podporo, zaradi česar je bila po objavi izida ganjena do solz, predvsem pa je začutila olajšanje, da se je trdo delo obrestovalo.

"Absolutno, iskreno povedano nisem pričakovala tako velike podpore in sem ponosna nanjo. Seveda smo navdušeni, ampak to je velika odgovornost in začetek težkega procesa. Danes bomo morda slavili, ker rezultat govori sam zase. Dokazuje, da smo dovolj delali, ne le da prepričamo države, ampak da dokažemo, da smo lahko zanesljiv partner," je na vprašanje, ali je bila presenečena nad tako veliko podporo, odgovorila ministrica.

Veselje slovenske diplomacije: ministrica Tanja Fajon, vodja slovenske misije pri Združenih narodih Boštjan Malovrh (v sredini) in državni sekretar Samuel Žbogar (na desni), ki ob razglasitvi izida ni mogel skriti solza.

© Twitter / Ministrstvo za zunanje zadeve

"Mislim, da je težko opisati občutke. Ampak ja, solze so tekle, tisti pritisk je popustil. Težko je bilo verjeti, da je lahko tak rezultat, da so vsi tisti, ki so nam obljubili podporo, ostali z nami do konca. To pove, da lahko igra Slovenija pomembno vlogo, da lahko prepriča partnerje, da smo verodostojna država, v zadnjem letu smo pridobili veliko zaupanja in stikov, kar je velika investicija in odgovornost za naprej."

"V svetu, ki je globoko razdeljen, nismo sami, prevzemamo odgovornost za iskanje rešitev in to Slovenijo postavlja na svetovni oder. Na nas je, da dokažemo, da smo zanesljiva partnerica in iskreno si želim, da bomo vodili samozavestno zunanjo politiko, da bomo znali poslušati in bomo na tem, kar smo obljubili državam, trdo delali. Pripravljena sem, ekipa je pripravljena in veselim se tega dela," je dejala.

Tanja Fajon,

zunanja ministrica

Ministrica se je z ekipo po glasovanju zadržala v dvorani Generalne skupščine, kjer je prejemala čestitke držav, ki so glasovale za Slovenijo.

V izjavi za medije je poudarila, da je hvaležna ekipi v New Yorku pod vodstvom veleposlanika Boštjana Malovrha ter ekipi v Ljubljani in državnemu sekretarju Samuelu Žbogarju, ki je s to zmago dobil obliž na rano poraza na volitvah v Varnostni svet proti Azerbajdžanu leta 2011, ko je bil na položaju zunanjega ministra.

Fajon: Želim si, da slovenska zunanja politika ne bo nikoli ignorantska do drugih delov sveta

Zahvalila se je tudi vladi, predsednicama države in DZ Nataši Pirc Musar in Urški Klakočar Zupančič ter vsem veleposlanikom.

"Gre za nacionalni dosežek, na katerega je lahko danes vsa Slovenija iskreno ponosna. Mora nas povezovati, združevati v želji, da dokažemo, da smo zanesljiva partnerica in verodostojna igralka na svetovnem odru," je dejala .

Naštela je nekaj prioritet, kot so boj proti podnebnim spremembam, varno okolje, čista voda, preprečevanje spopadov, vlaganje v razvoj, humanitarne namene, pomoč najbolj prizadetim državam in ljudem.

"Položaj v Varnostnem svetu prevzemamo, ko je svet izjemno razdeljen, ko se geopolitika močno spreminja, ko imamo lakoto, revščino, energetsko in prehrambeno krizo, konflikte. Želim si, da slovenska zunanja politika ne bo nikoli ignorantska do drugih delov sveta," je dejala.

Tanja Fajon

Zagotovila je, da je Slovenije dejstvo, da je članica Nata, ne bo oviralo pri delu z vsemi državami. "Dokazali smo, da lahko sodelujemo z vsemi in smo zelo samozavestni," je zagotovila Fajon.

Tuje novinarje je zanimal odnos Slovenije do Ukrajine, arabsko-izraelskega spora, reform Varnostnega sveta in druga vprašanja. Ministrica je dejala, da Slovenija reforme Varnostnega sveta podpira, pri čemer bo konsistentna in si bo prizadevala za dialog.

"Že oktobra postanemo opazovalka in ne bo časa za počitek. Po vrnitvi v Ljubljano se bomo pogovorili, kaj lahko naredimo skupaj z vsemi strokovnjaki, političnim vrhom in drugimi," je še dejala ministrica.

