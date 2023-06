Junij v Ljubljani / Več kot 40 brezplačnih dogodkov

Na sporedu bodo gledališke, glasbene in plesne predstave iz produkcije pretežno ljubljanskih zavodov in nevladnih organizacij v kulturi

EnKnapGroup: Pozor, hud ples

© Andrej Lamut

Poletje v Ljubljani bo tudi letos odprl festival Junij v Ljubljani, ki bo v 15. izdaji potekal od danes do 21. junija na Kongresnem trgu. V tem času se bo zvrstilo več kot 40 dogodkov, ogled je brezplačen. Na sporedu bodo gledališke, glasbene in plesne predstave iz produkcije pretežno ljubljanskih zavodov in nevladnih organizacij v kulturi.

Festival bo danes odprl koncert Big banda orkestra Slovenske vojske pod vodstvom Rudolfa Strnada, ki bo z gostjama Neisho in Jano Šušteršič izvedel sveže bigbandovske priredbe zimzelenih soul melodij, so sporočili z Mestne občine Ljubljana, ki prireditev organizira. Dogodki se bodo zvrstili pred paviljonom in na velikem odru na Kongresnem trgu.

Otroci si bodo v dopoldanskih urah lahko ogledali lutkovne predstave v izvedbi gledališč, kot so Fru Fru, Šentjakobsko gledališče, KUD Center, Slovensko komorno glasbeno gledališče in Mini teater. Na sporedu bosta tudi cirkuški dan ter umetniški sprehod po zgodovini glasbenih ustvarjalk in ustvarjalcev.

Večeri bodo namenjeni različnim umetniškim zvrstem. Nastopili bodo denimo Rock mulčki z gosti, plesno-glasbena zasedba Balfolk iz produkcije Godalkarjev, ob kateri bo mogoče tudi zaplesati, desetič po vrsti bodo izbirali tudi finalista Špil lige.

Baletniki iz SNG Maribor bodo uprizorili predstavo Radio & Juliet, s koncertom mariborske opere pa se bo Junij v Ljubljani vključil v odprtje 35. mednarodnega festivala Imago Sloveniae, je mogoče razbrati s programa. Sobota, 17. junija, bo namenjena Paradi ponosa.

Festival se bo sklenil na prvi poletni dan s tradicionalnim praznikom glasbe, ki je nastal v okviru svetovne pobude Fete de la Musique.

Vsako popoldne med festivalom bo v parku Kongresnega trga delovala tudi Knjižnica pod krošnjami, ki jo organizirajo v zavodu Divja misel.

