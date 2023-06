EU / Za slovenske kulturne organizacije 5,6 milijona evrov

Na razpisih programa Evropske unije Ustvarjalna Evropa za leto 2022: 52 slovenskih organizacij za 63 projektov

Na razpisih programa Evropske unije Ustvarjalna Evropa za leto 2022 je 52 slovenskih organizacij za 63 projektov pridobilo podporo v višini 5,6 milijona evrov. Slovenske organizacije so skupno ustvarile 294 mednarodnih kulturnih povezav s partnerji iz 36 različnih držav, največ iz Hrvaške, 36, Italije, od koder jih je bilo 31, in 20 iz Nemčije.

Slovenskim organizacijam podpora EU omogoča razvoj in izvedbo vrhunskih kulturnih, filmskih in medijskih projektov. Podpora ima tudi dolgoročne učinke na mednarodno prepoznavnost.

S programom Ustvarjalna Evropa EU spodbuja ustvarjalnost ter prispeva k bogatenju evropske kulturne dediščine. Slovenske organizacije s svojim uspehom dokazujejo, da so enakovreden del evropskega ustvarjalnega prostora.

Kot so danes še sporočili iz zavoda Motovila, ki izvaja naloge Centra Ustvarjalna Evropa v Sloveniji, je bilo od skupno 5,6 milijona evrov štiri milijone evrov namenjenih 42 projektom v okviru sklopa kultura za 37 slovenskih organizacij, 1,1 milijona evrov za 18 medijskih projektov 11 organizacij ter pol milijona evrov za tri projekte štirih organizacij iz medsektorskega sklopa, ki spodbuja povezovanje avdiovizualnih in drugih kulturnih sektorjev in omogoča tudi podporo za novičarske medije.

Med posameznimi kulturno-umetniškimi področji glede na skupno višino podpore film in knjiga zasedata najvišje mesto. Sledita arhitektura in oblikovanje ter uprizoritvene umetnosti, vključno z glasbo.

Podobno kot v preteklih letih je med uspešnimi največ zasebnih organizacij, 39, od tega velika večina nevladnih organizacij, ki jih je 28, manjše pa je število javnih zavodov, 13, ki sodelujejo v projektih s podporo Ustvarjalne Evrope.

Večina organizacij v projektih s podporo Ustvarjalne Evrope ima sedež v Ljubljani. Teh je 34, kar, kot so navedli pri Motovili, odraža bogato in raznoliko kulturno sceno v prestolnici ter njeno vpetost v mednarodne kulturne tokove. Vse več organizacij je tudi s sedežem v drugih slovenskih statističnih regijah. Na zemljevidu uspešnih so tako tudi organizacije iz Maribora, Trbovelj, Ajdovščine, Celja, Idrije, Kopra, Kranja, Lendave, Medvod, Murske Sobote, Nove Gorice, Ptuja, Škofje Loke in Slovenj Gradca.

Ob tem so v Motovili opozorili, da se lahko podatki o številu in višini podpore EU še spremenijo.

Ustvarjalna Evropa je nadnacionalni program EU, ki se izvaja v obdobju med letoma 2021 in 2027 in predstavlja okvirni finančni mehanizem EU za podporo evropskega kulturnega in ustvarjalnih sektorjev. Nacionalni Centri Ustvarjalna Evropa, vzpostavljeni v 40 evropskih državah, delujejo kot vstopna točka za vse, ki želijo sodelovati v programu.