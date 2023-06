Kako neodvisna je pravzaprav lahko ena majhna Slovenija v Varnostnem svetu?

IZJAVA DNEVA

"Seveda se tukaj sprašujemo, kako neodvisna je pravzaprav lahko ena majhna Slovenija v Varnostnem svetu, kjer se križa toliko različnih interesov, predvsem stalnih članic. Očitno je Slovenija znala nagovoriti te države, kajti zanjo so glasovale tudi take, ki običajno niso naklonjene Zahodu oziroma imajo morda celo bolj zakoreninjene odnose z drugim polom. Bomo videli, kako bomo zdaj navigirali med različnimi pritiski. Če bodo pritiski razpršeni, bomo imeli še večje težave, ker potem levica ne bo vedela, kaj dela desnica. Ampak tukaj lepo vidimo, da so države očitno izražale neke vrste upanje. Izbrale so ne preveč opredeljeno članico oziroma članico, ki je poudarjala svojo nevtralnost, neko svojo srednjo pot."

"Tudi jaz sem kritik svetovne organizacije. Tudi jaz opažam erozijo njenega vpliva. To ves čas govorim, ampak pokažite mi neki forum, na katerem se v kratkem času lahko srečajo predstavniki toliko držav in se pogovarjajo. Zavedati se moramo, česa je v tem trenutku skupaj z nami svet sposoben. In organizacija ne more biti bistveno boljša od človeštva samega."

(Dopisnik RTV Slovenija iz ZDA Andrej Stopar o tem, da je Slovenija očitno znala nagovoriti države, ki običajno niso naklonjene Zahodu; v intervjuju za Radio Slovenija)