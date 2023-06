Ukrajina / Po poškodbi jezu pogrešajo sedem ljudi

Ukrajina je doslej evakuirala najmanj 17.000 ljudi, evakuacije pa se nadaljujejo. Skupno naj bi bilo ogroženih okoli 42.000 ljudi.

Po poškodbi jezu hidroelektrarne Kahovka, zaradi katere je območje poplavila voda iz akumulacijskega jezera, v bližnji Novi Kahovki pogrešajo sedem ljudi. Ukrajinske oblasti vrhunec poplav pričakujejo danes. Medtem se vrstijo opozorila pred dolgoročnimi posledicami poplav za kmetijstvo in oskrbo s pitno vodo.

Jez hidroelektrarne na reki Dneper v kraju Nova Kahovka leži v delu regije Herson na jugu Ukrajine, ki ga je zasedla Rusija. Delno uničen je bil v eksploziji v noči na torek in voda iz njega je že zalila več kot 20 krajev. Ukrajina je doslej evakuirala najmanj 17.000 ljudi, evakuacije pa se nadaljujejo. Skupno naj bi bilo na desnem bregu Dnepra, ki je pod nadzorom Ukrajine, ogroženih okoli 42.000 ljudi.

V Novi Kahovki, ki je pod nadzorom ruskih sil in kjer je moralo svoje domove zapustiti 900 ljudi, je sicer voda po navedbah tamkajšnjih oblasti danes že začela upadati. Je pa popolnoma poplavljena vas Korsunka na levem bregu Dnepra, je za rusko tiskovno agencijo Tass še povedal ruski župan Nove Kahovke Vladimir Leontjev. Po poplavah po njegovih besedah pogrešajo še sedem ljudi.

V Hersonu, edinem večjem mestu, ki ga je po uničenju jezu poplavilo, so poplave manj hude, vendar se reševalne akcije nadaljujejo, ovira pa jih pogosto obstreljevanje z ruskih položajev na drugi strani reke.

Na satelitskih posnetkih, ki jih je v torek objavil Maxar Technologies, je videti obsežne poplave na obeh bregovih Dnepra, zlasti na nižje ležečih predelih na levem bregu, ki je pod nadzorom Rusije. Ponekod so zaradi poplav ljudje preživeli noč na strehah in na drevesih, kjer so čakali, da jih bodo rešili, poroča britanski BBC.

Ukrajinske oblasti vrhunec poplav pričakujejo danes, voda pa naj bi na običajno raven po ocenah upadla v štirih do petih dneh.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je medtem na Telegramu opozoril, da je po zrušenju jezu brez dostopa do pitne vode ostalo več sto tisoč ljudi, več deset tisoč pa jih še potrebuje pomoč. "Vsi na naši strani, ki lahko pomagajo, že sodelujejo. A lahko pomagamo le na območju pod nadzorom Ukrajine," je še zapisal in rusko stran obtožil, da na območjih, ki jih nadzira, niti ne skuša pomagati prebivalcem, poroča BBC.

Ukrajinsko ministrstvo za kmetijstvo pa je v torek ocenilo, da bo v regiji Herson poplavljenih okoli 10.000 hektarjev kmetijskih površin na desnem bregu Dnepra, razmere pa naj bi bile še slabše na levem bregu, ki je pod nadzorom Rusije.

Ministrstvo je ob tem opozorilo, da bo zaradi poškodovanega jezu motena oskrba z vodo za 31 namakalnih sistemov v regijah Dnipropetrovsk, Herson in Zaporožje. "Uničenje hidroelektrarne Kahovka pomeni, da bi lahko polja na jugu Ukrajine že prihodnje leto postala puščava," so dodali. Opozorili so tudi na negativne posledice zrušenja jezu za oskrbo s pitno vodo na naseljenih območjih ter za ribištvo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

