Kitajska / »Izražamo resno zaskrbljenost«

V Pekingu se bojijo humanitarnih, gospodarskih in ekoloških posledic poškodbe jezu v Ukrajini

Kitajska je danes izrazila resno zaskrbljenost zaradi uničenja jezu hidroelektrarne Kahovka na jugu Ukrajine. V Pekingu se bojijo humanitarnih, gospodarskih in ekoloških posledic incidenta, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Izražamo resno zaskrbljenost zaradi poškodbe jezu v hidroelektrarni Kahovka," je dejal tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva Wang Wenbin. Vse strani v konfliktu v Ukrajini pa je pozval, naj spoštujejo mednarodno humanitarno pravo in storijo vse, kar je v njihovi moči, da zaščitijo varnost civilistov in civilnih objektov.

Jez hidroelektrarne Kahovka na reki Dneper leži v delu regije Herson na jugu Ukrajine, ki ga je zasedla Rusija. Delno uničen je bil v eksploziji v noči na torek, Ukrajina in Rusija pa krivdo za poškodbo jezu zvračata druga na drugo.

ZDA trenutno ne morejo z gotovostjo trditi, kaj se je zgodilo na jezu, je novinarjem v torek dejal tiskovni predstavnik sveta za nacionalno varnost John Kirby. "Delamo vse, kar je v naši moči, da bi preverili poročila o tem, da je za eksplozijo odgovorna Rusija, in sodelujemo z Ukrajino pri zbiranju informacij," je pojasnil. Dodal je, da bo uničenje jezu slabo vplivalo na energetsko varnost Ukrajine.

Britanski premier Rishi Sunak pa je dejal, da vojaške in obveščevalne agencije preverjajo, ali je jez razstrelila Rusija.

3,2 kilometra dolg in 30 metrov visok jez so na Dnepru zgradili leta 1956 v sklopu hidroelektrarne. Akumulacijsko jezero hidroelektrarne z 18 kubičnimi kilometri vode je bilo pomembno za oskrbo največje evropske nuklearke v Zaporožju in polotoka Krim, ki si ga je Rusija priključila leta 2014. Bilo je tudi vir vode za namakanje kmetijskih površin na jugu Ukrajine.

4eS7X1L_scc