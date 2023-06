»Razvoja umetne inteligence ne more nihče več ustaviti – duh je ušel iz steklenice«

IZJAVA DNEVA

"Razvoja umetne inteligence ne more nihče več ustaviti – duh je ušel iz steklenice, z njim se lahko le pogajamo in ga omejimo. Napočil je čas za vprašanje, kako narediti korak naprej v našo pravo korist in razmisliti o regulaciji. Ob tem imejmo pred očmi, da je trenutno stanje razvoja tehnologij te vrste šele začetek začetka. Že v drugi polovici leta bo trg preplavljen s produkti, ki bodo na sedanjih in novih zmožnostih chatGPT s pomočjo raznovrstnih že obstoječih vtičnikov določene naloge zelo dobro opravili, hkrati pa bodo uporabniku bolj prijazni in všečni. Z njimi chatGPT dobi supersposobnosti."

(Marko Grobelnik, mednarodno priznani strokovnjak in raziskovalec področja umetne inteligence, o nedavnem pozivu strokovnjakov k začasni ustavitvi razvoja umetne inteligence; v intervjuju za Nedeljski dnevnik)