Nemčija / »Kitajska naj uporabi svojo politično težo in vpliv na Rusijo«

Nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier je gostil kitajskega predsednika vlade Li Qianga, ki je na prvem obisku v tujini v vlogi premierja

Nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier je danes gostil kitajskega predsednika vlade Li Qianga, ki je na prvem obisku v tujini v vlogi premierja. Pozval ga je h krepitvi komunikacijskih kanalov med ZDA in Kitajsko in poudaril pomen vezi med velesilama za globalno varnost in sodelovanje.

Tiskovna predstavnica nemškega predsednika Cerstin Gammelin je na Twitterju sporočila, da je Steinmeier ob Lijevem obisku poudaril pomen vezi med gospodarskima velikanoma za globalno varnost in sodelovanje. "Pozval je h krepitvi komunikacijskih kanalov med obema državama," je dodala v luči dolgotrajnih napetosti med Washingtonom in Pekingom.

Po njenih besedah je Steinmeier Kitajsko tudi pozval, naj uporabi svojo "politično težo in vpliv na Rusijo" za dosego pravičnega miru v Ukrajini.

Kitajski premier je pred prihodom v Nemčijo izrazil upanje po "močnem pozitivnem signalu za stabilne mednarodne industrijske in dobavne verige ter svetovni mir in blaginjo".

Kitajsko veleposlaništvo v Berlinu pa je sporočilo, da je Peking pripravljen v duhu vzajemnega spoštovanja "izkoristiti potenciale sodelovanja, ustrezno obravnavati razlike in nesoglasja ter obogatiti vsebino celovitega strateškega partnerstva" z Nemčijo.

To je Lijevo prvo potovanje v tujino, odkar je marca zasedel premierski stolček. Nemški kancler Olaf Scholz ga bo danes gostil na večerji, za torek pa so predvideni pogovori med kabinetoma obeh držav. Iz Berlina bo odpotoval v Francijo, kjer naj bi se udeležil vrha o podnebnem financiranju, ki ga bo gostil francoski predsednik Emmanuel Macron.

Medtem se na obisku v Pekingu mudi ameriški državni sekretar Antony Blinken, ki se je danes srečal tudi s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom. Ta je potrdil, da sta v pogovorih dosegla napredek pri določenih vprašanjih.

WFvXNKs8JaQ