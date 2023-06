Ker je kot poslanec že odstopil, mu bodo le odvzeli prepustnico za vstop v parlament

Britanski parlament potrdil poročilo, ki v aferi Partygate Johnsona obtožuje laganja

Johnson je svoje podpornike pred glasovanjem pozval, naj poročilu ne nasprotujejo, češ da sankcije ne bodo imele nikakršnega vpliva.

© Chatham House / Flickr

Britanski parlament je v ponedeljek potrdil poročilo parlamentarnega odbora, ki je nekdanjega premierja Borisa Johnsona obtožilo namernega zavajanja poslancev glede zabav na Downing Streetu med pandemijo covida-19. Ker pa je Johnson že odstopil s položaja poslanca, mu je odbor lahko za sankcijo dodelil le odvzem prepustnice za vstop v parlament.

Po večurni razpravi v parlamentu, ki je potekala ravno na Johnsonov 59. rojstni dan, so poslanci s 354 glasovi proti sedmim podprli poročilo parlamentarnega odbora za privilegije, ki je preiskoval zabave na Downing Streetu med pandemijo covida-19. Številni konservativci, med njimi tudi premier Rishi Sunak, so se glasovanja vzdržali.

Johnson je svoje podpornike pred glasovanjem pozval, naj poročilu ne nasprotujejo, češ da sankcije ne bodo imele nikakršnega vpliva. Njegovi kritiki pa menijo, da se je s pozivom želel izogniti razkritju, kako nizko podporo ima med konservativci, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Dolgo pričakovano 106-stransko poročilo odbora, ki je bilo objavljeno v četrtek, za Johnsona med drugim zaradi "ponavljajočih se kršitev in poskusa spodkopavanja parlamentarnega procesa" predlaga 90-dnevno izključitev iz parlamenta.

Sankcija ga sicer ne bo doletela, saj je že 9. junija odstopil s položaja poslanca. Namesto tega je bila Johnsonu sedaj s potrditvijo poročila zgolj odvzeta prepustnica, ki nekdanjim poslancem omogoča dostop do parlamenta po njihovem odhodu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Johnson je poročilo že obsodil in ga označili za lov na čarovnice. Prav tako je kritiziral delo parlamentarnega odbora in dodal, da bi morali o tem, "kdo bo sedel v parlamentu, odločati ljudje, ne pa Harriet Harman", veteranka opozicijskih laburistov, ki predseduje sedemčlanskemu odboru.

Sunak, ki se je večkrat zavzel, da bo vladi povrnil integriteto, je medtem dejal, da je odbor temeljito opravil svoje delo, vseeno pa pred glasovanjem ni želel pritisniti na poslance. "Glasovanje je stvar parlamenta in ne vlade. To je pomembna razlika in zato ne bi želel vplivati na nikogar pred glasovanjem," je dodal.

