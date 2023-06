»Begunci potrebujejo podporo in solidarnost, ne pa zaprtih meja in zavračanja«

Ob svetovnem dnevu beguncev: svoje domove je bilo prisiljenih zapustiti več kot sto milijonov ljudi po vsem svetu

Guterres je pozval tudi k večji mednarodni podpori državam gostiteljicam, da bi povečali dostop do kakovostnega izobraževanja, dostojnega dela, zdravstvenega varstva, stanovanj in socialne zaščite za begunce.

Po podatkih Združenih narodov je bilo zaradi konfliktov, preganjanja, lakote in podnebnih kriz svoje domove prisiljenih zapustiti več kot sto milijonov ljudi po vsem svetu. Ob današnjem svetovnem dnevu beguncev pri svetovni organizaciji pozivajo k zaščiti in pomoči beguncem, kot tudi k večji mednarodni podpori državam gostiteljicam.

Kot je dejal generalni sekretar ZN Antonio Guterres, je naša dolžnost, da zaščitimo in podpremo begunce, med drugim pri njihovi ponovni naselitvi. "Potrebujejo in zaslužijo si podporo in solidarnost, ne pa zaprtih meja in zavračanja," je poudaril v svojem sporočilu ob svetovnem dnevu beguncev.

Pri Skladu ZN za otroke (Unicef) pa so opozorili na položaj razseljenih otrok, pri čemer so izpostavili, da število otrok, ki so bili prisiljeni zapustiti svoje domove, že več kot desetletje narašča z zaskrbljujočo hitrostjo.

Od 43,3 milijona otrok, ki so bili prisilno razseljeni do konca leta 2022, jih je bilo skoraj 25,8 milijona notranje razseljenih zaradi konfliktov in nasilja. Število otrok beguncev in prosilcev za azil je prav tako najvišje doslej in znaša 17,5 milijona.

Komisarka za človekove pravice Sveta Evrope Dunja Mijatović pa je izrazila zaskrbljenost spričo stopnje strpnosti do kršitev pravic migrantov, prosilcev za azil in beguncev. Vlade držav članic Sveta Evrope so, namesto da bi druga drugo pozvale k odgovornosti na podlagi skupnih standardov, prepogosto tolerirale ali odkrito podpirale sprejetje zakonov in politik, ki so postopoma odpravile zaščito za ljudi, ki so razseljeni, je dejala.

Pri slovenskih nevladnih organizacijah Umanotera in Humanitas pa so opozorili na podnebne migracije, pri čemer so poudarili, da podnebni begunci še vedno niso zaščiteni. Pri tem opozarjajo na dejstvo, da je zaradi posledic podnebnih sprememb danes razseljenih na milijone ljudi.

Svetovni dan beguncev so prvič obeležili 20. junija 2001, ko so obeležili 50. obletnico Konvencije o statusu beguncev iz leta 1951. Pred tem so obeleževali dan beguncev v Afriki, a ga je Generalna skupščina ZN decembra 2000 uradno razglasila za svetovni dan.

