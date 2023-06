Prepoved proruske stranke

Moldavsko ustavno sodišče je prepovedalo delovanje proruske opozicijske stranke Šor

Moldavsko ustavno sodišče je v ponedeljek prepovedalo delovanje proruske opozicijske stranke Šor, potem ko je vlada v Kišinjovu zaprosila za ustavno presojo delovanja stranke, ki jo obtožuje delovanja proti interesom države, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Politična stranka Šor je razglašena za neustavno. Z dnem razglasitve te sodbe se šteje za razpuščeno," je sporočilo moldavsko ustavno sodišče. Odločilo je, da bo pet poslancev te stranke lahko ostalo v parlamentu, vendar bodo delovali kot nepovezani.

Oblasti v Kišinjovu so zahtevale ustavno presojo delovanja stranke Šor, saj trdijo, da deluje proti interesom države. V zadnjih mesecih je namreč stranka organizirala več protivladnih protestov po vsej državi, predsednico Maio Sandu pa krivi za visoke cene energije in jo obtožuje, da Moldavijo skuša povleči v konflikt v Ukrajini.

Moldavska vlada trdi, da so protesti pod taktirko stranke Šor del ruskega načrta za strmoglavljenje trenutne vlade, ki naj bi jo želeli nadomestiti z Moskvi naklonjenimi oblastmi.

Vodja stranke je v Izraelu rojeni 36-letni moldavski oligarh in politik Ilan Šor, ki je bil aprila obsojen na 15 let zapora zaradi pranja denarja, goljufije in zlorabe zaupanja. Leta 2019 je pobegnil v Izrael, moldavske oblasti pa si od takrat prizadevajo za njegovo izročitev.

Moldavska predsednica Maia Sandu je pozdravila odločitev ustavnega sodišča, vodstvo stranke pa je napovedalo, da bodo vložili pritožbo na Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu.

Rusija ima v Moldaviji, eni najrevnejših držav v Evropi, ki je junija lani dobila status kandidatke za članstvo v EU, tradicionalno velik vpliv. Sandu je Rusijo že večkrat obtožila, da načrtuje nasilno strmoglavljenje režima v Kišinjovu.

rPSnV2W3WW8

egCZBcybeC4