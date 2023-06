Biden kitajskega predsednika označil za diktatorja

Do komentarja prihaja le dan po tem, ko je ameriški državni sekretar Antony Blinken zapustil Peking

Predsednik ZDA je omenil tudi nedavni obisk državnega sekretarja Blinkna na Kitajskem in dejal, da je opravil dobro delo, vendar bo za izboljšanje odnosov potreben čas.

Ameriški predsednik Joe Biden je v torek na dogodku za donatorje demokratske stranke v Kaliforniji dejal, da zaskrbljenost glede Kitajske ni potrebna, ker ima resnične gospodarske težave in si želi ponovno vzpostaviti odnose z ZDA. Biden je pri tem kitajskega predsednika Xi Jinpinga posredno označil za diktatorja.

Do Bidnovega komentarja prihaja le dan po tem, ko je ameriški državni sekretar Antony Blinken zapustil Peking, kjer se je mudil na večdnevnem obisku in opravil pogovore s kitajskim političnim vrhom. Obisk je bil namenjen stabilizaciji odnosov med Kitajsko in ZDA.

Odnosi med velesilama so se namreč v zadnjem času poslabšali, med drugim tudi po tem, ko so Američani nad Atlantikom v začetku leta sestrelili kitajski vohunski balon. "Xi Jinping se je zelo razburil, ko sem sestrelil tisti balon, ker ni vedel, da je tam. To je velika zadrega za diktatorje, ko ne vedo, kaj se dogaja," je med drugim dejal Biden, s čimer je Xija posredno označil za diktatorja.

Kitajska je danes obsodila Bidnove komentarje. "Pripombe ameriške strani so absurdne in neodgovorne, resno kršijo osnovna dejstva, diplomatski protokol in politično dostojanstvo Kitajske. Gre za odkrito politično provokacijo," je po navedbah francoske tiskovne agencije AFP dejala tiskovna predstavnica kitajskega zunanjega ministrstva Mao Ning.

Predsednik ZDA je omenil tudi nedavni obisk državnega sekretarja Blinkna na Kitajskem in dejal, da je opravil dobro delo, vendar bo za izboljšanje odnosov potreben čas. "Zdaj smo v položaju, ko želimo ponovno vzpostaviti odnos," je dejal Biden.

Dejal je tudi, da je Xija zelo razburilo to, da se ZDA skupaj z Indijo, Avstralijo in Japonsko združujejo v zavezništvo Quad za sodelovanje v južnokitajskem morju. "Poklical me je in mi rekel, naj tega ne počnem, ker ga to spravlja v stisko. Odgovoril sem mu, da ne gre za obkrožanje Kitajske, temveč poskušamo zagotoviti, da mednarodne zračne in pomorske linije ostanejo odprte."

Biden je dejal, da pri njegovi zunanji politiki ne gre za to, da bodo ZDA na prvem mestu. "Gre za to, da je Amerika skupaj z zavezniki, ki jih potrebujemo po vsem svetu," je dejal in omenil tudi novo enotnost zveze Nato v luči ruske agresije na Ukrajino.

"Ruski predsednik Vladimir] Putin je bil prepričan, da bo lahko razdelil Nato, ker nikoli ne držimo skupaj. Ponovno smo združili Nato," je zagotovil ameriški predsednik in namignil, da bi se zavezništvu lahko pridružila tudi Japonska.

"Japonska je znatno povečala svoj vojaški proračun. Kdaj ste nazadnje slišali, da bi se Japonska zanimala za dogajanje sredi Evrope in prispevala k pomoči in podpori Ukrajini? Stvari se spreminjajo," je dodal.

Biden v Kaliforniji nadaljuje z dogodki za zbiranje denarja za novo predsedniško kampanjo prihodnje leto, v San Franciscu pa je imel tudi srečanje z vodilnimi strokovnjaki na področju umetne inteligence (AI), kjer so razpravljali o tveganjih in potencialih te tehnologije. Dogodka se je udeležil tudi guverner Kalifornije Gavin Newsom.

