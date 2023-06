Zelenski / »Nekateri ljudje zmotno mislijo, da je protiofenziva hollywoodski film«

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v pogovoru za britanski BBC priznal, da ukrajinske sile napredujejo počasneje, kot bi si želeli

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v pogovoru za britanski BBC priznal, da ukrajinske sile napredujejo počasneje, kot bi si želeli. Pred dvodnevno konferenco o okrevanju Ukrajine, ki se je danes začela v Londonu, je poudaril, da nekateri ljudje zmotno mislijo, da je protiofenziva hollywoodski film, in pričakujejo rezultate takoj.

Po manj kot dveh tednih dolgo napovedane protiofenzive je ukrajinska vojska po navedbah Kijeva prevzela nadzor nad osmimi vasmi v regijah Zaporožje in Doneck na jugu oziroma vzhodu države.

"Napredovanje je počasnejše, kot bi si želeli, zato ker so ruske sile minirale območje v velikosti 200.000 kvadratnih kilometrov," je za britansko javno radiotelevizijo dejal Zelenski.

"Nekateri menijo, da je to hollywoodski film, in pričakujejo rezultate takoj. To ni res," je povedal in dodal, da so "na kocki življenja ljudi."

"Ne glede na to, kako daleč bomo napredovali v naši protiofenzivi, ne bomo pristali na zamrznjen konflikt."



Volodimir Zelenski,

ukrajinski predsednik

O omejenih uspehih ukrajinskih sil je danes poročal tudi generalštab v Kijevu. Tiskovni predstavni vojske Andrij Kovalov je sporočil, da ukrajinska vojska izvaja napade v smeri Melitopola in Berdjanska v zaporoški regiji, poroča ukrajinska tiskovna agencija Ukrinform. Ta ob tem navaja, da so ukrajinski vojaki ponekod na tem območju napredovali do šest in pol kilometrov.

Kot je v današnjem poročilu o stanju na bojiščih navedel generalštab ukrajinske vojske, se Ukrajina hkrati sooča z napadi ruskih sil iz več smeri v regiji Doneck, kjer potekajo "težki boji".

Zelenski je v pogovoru poudaril, da so zmage na bojiščih nujne, ter da se Ukrajina ne bo pogajala, dokler Rusija ostaja na njenem ozemlju, ne glede na to, kdo bo predsednik v Moskvi.

"Ne glede na to, kako daleč bomo napredovali v naši protiofenzivi, ne bomo pristali na zamrznjen konflikt," je zatrdil, in tak scenarij označil kot brezperspektivnega za njegovo državo.

7zPbzLU80X8

POMqghwK3rA