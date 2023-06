Zaposleni tožijo Twitter

Kljub drugačnim zavezam jim podjetje ni izplačalo nagrad za poslovno uspešnost za lansko leto

Elon Musk

© James Duncan Davidson / Creative Commons

Zaposleni pri družbenem omrežju Twitter tožijo podjetje, ker jim kljub drugačnim zavezam ni izplačalo nagrad za poslovno uspešnost za lansko leto. Tožbo zoper družbo, ki je od oktobra lani v lasti razvpitega milijarderja Elona Muska, so vložili na zveznem sodišču v San Franciscu.

Kot je razvidno iz tožbe, ki jo povzema nemška tiskovna agencija dpa, aktualni in nekdanji zaposleni trdijo, da jim je vodstvo, preden je Twitter kupil Musk, za lansko leto večkrat obljubilo izplačilo nagrad za poslovno uspešnost.

Obljubljena izplačila naj bi bila skladna s Twitterjevim načrtom nagrad za poslovno uspešnost, ki so jih v podjetju pred Muskovim prihodom izplačevali na letni ravni.

Poleg tega je v tožbi navedeno, da so se obljube o nagradah za leto 2022 ponavljale tudi, ko je Twitter prevzel Musk, ter da so imeli zaposleni to v mislih, ko so se odločali, ali po spremembah v vodstvu ostati v podjetju ali se odzvati na druge ponudbe za delo.

Ne glede na te zaveze pa so v Twitterju izplačilo nagrad zaposlenim, ki so ostali, v prvem četrtletju letos zavrnili.

Zaposleni zato od delodajalca zahtevajo za več milijonov dolarjev izplačil obljubljenih nagrad.

Twitter se sicer že brez tega sooča s številnimi tožbami nekdanjih zaposlenih. Zaradi suma kršitev zasebnosti ga preiskujejo tudi ameriški regulatorji.