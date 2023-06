Odpuščanja zaradi umetne inteligence

Nemški tabloid Bild namerava odpustiti več sto zaposlenih

© pixabay.com

Nemški tabloid Bild je po poročanju spletnega portala Deutsche Welle več sto zaposlenih na položajih, kot so uredniki nižjih ravni in redaktorji, obvestil, da jih bodo nadomestila orodja na podlagi umetne inteligence. Odločitev je naletela na opozorila, da bi to lahko povečalo delež lažnih novic.

Kot so v založbi Axel Springer, pod okrilje katere sodi Bild, po poročanju Deutsche Welle zapisali v elektronskem sporočilu zaposlenim, se bodo morali "na žalost raziti s sodelavci, ki opravljajo naloge, ki jih bo prevzela umetna inteligenca oziroma drugi postopki v digitaliziranem svetu". Med njimi so predvsem uredniki nižjih ravni, redaktorji in podporno osebje.

Novica je podžgala strahove, da bo bliskovit razvoj umetne inteligence vodil v ukinitev številnih delovnih mest v medijih. Orodja, kot je ChatGPT, so namreč sposobna priprave zahtevnih medijskih vsebin, zaradi česar bi lahko številni zaposleni v medijih za delodajalce postali nepotrebni.

Po drugi strani nekateri ocenjujejo, da bodo orodja na podlagi umetne inteligence novinarje razbremenila rutinskih opravil, zaradi česar se bodo lahko bolj osredotočili na poglobljene vsebine.

V vsakem primeru pa vpeljava orodij umetne inteligence povečuje tveganje za širjenje lažnih novic in netočnih informacij, opozarja Deutsche Welle. Umetna inteligenca namreč vsaj za zdaj v določenih primerih, ki zahtevajo abstraktno razmišljanje, ni sposobna delovati enako dobro kot človek.