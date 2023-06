Nov sveženj sankcij proti Rusiji

Po dogovoru na ravni stalnih predstavnikov pri EU morajo države članice zdaj nove sankcije še uradno potrditi

Ruski predsednik Vladimir Putin

© kremlin.ru / WikiCommons

Države članice EU so se dogovorile o enajstem svežnju sankcij proti Rusiji zaradi njene agresije na Ukrajino, je sporočilo švedsko predsedstvo Svetu EU. Ukrepi so med drugim namenjeni preprečevanju izogibanja sankcijam, so še navedli. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je že pozdravila dogovor.

"Sveženj bo z omejitvami izvoza in ukrepi proti pravnim osebam, ki podpirajo Kremelj, zadal nov udarec vojaškemu stroju ruskega predsednika Vladimirja Putina," je zapisala na Twitterju.

Von der Leyen je sporočila, da bo mehanizem, namenjen preprečevanju izogibanja sankcijam, preprečil Rusiji, da bi prišla do blaga, za katero veljajo evropske sankcije.

Eden od predvidenih ukrepov bi omogočal omejitev izvoza v tretje države, ki ne bi sodelovale pri izvajanju sankcij.

Poleg tega je EU po neuradnih informacijah na seznam podjetij, ki jim je prepovedano dobavljati blago, ki bi ga lahko Rusija uporabila v vojaške namene, uvrstila podjetja v Iranu, Siriji, Armeniji, Združenih arabskih emiratih in Uzbekistanu.

Na seznamu so tudi tri podjetja s sedežem v Hongkongu, ni pa petih podjetij s sedežem na celinskem Kitajskem, ki so bila na predlaganem seznamu komisije.

EU je obenem dopolnila seznam posameznikov in pravnih oseb, za katere velja prepoved vstopa in zamrznitev premoženja v EU. Dodala je 71 posameznikov in 33 podjetij. Med njimi je več vojaških poveljnikov, člani delovne skupine za vojaško mobilizacijo, pa tudi sodniki in novinarji oz. televizijski voditelji.

Po včerajšnjem dogovoru na ravni stalnih predstavnikov pri EU morajo države članice zdaj nove sankcije še uradno potrditi v pisnem postopku.

Predsednica von der Leyen je enajsti sveženj sankcij naznanila ob obisku v Kijevu na dan Evrope 9. maja. Pred tem je EU sprejela deset paketov ukrepov proti Rusiji.

Med ključnimi so embargo na uvoz večine ruske nafte v EU, pri čemer je unija skupaj s partnericami v skupini G7 uvedla tudi cenovno kapico za nafto, ki jo Rusija izvaža v tretje države. Ukrepi iz prejšnjih svežnjev vključujejo še prepoved uvoza in izvoza blaga, sektorske gospodarske sankcije in izključitev ruskih bank iz sistema Swift.