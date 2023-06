Po dramatičnem dogajanju v Rusiji umirjanje napetosti

Wagnerjevcev kljub oboroženemu pohodu proti Moskvi ne bodo preganjali, Prigožin bo odšel v Belorusijo

Vladimir Putin

© Kremlin.ru

Potem ko je Rusijo in svet v soboto pretresel sicer kratkotrajen upor najemniške vojske Wagner pod vodstvom Jevgenija Prigožina, gre danes pričakovati umirjanje napetosti. Prigožin je namreč po posredovanju beloruskega predsednika svoje sile umaknil. Predvidoma bo o razmerah v Rusiji danes govoril tudi slovenski svet za nacionalno varnost.

Iz Kremlja so v soboto zvečer sporočili, da Wagnerjevcev kljub oboroženemu pohodu proti Moskvi ne bodo preganjali, Prigožin pa da bo odšel v Belorusijo.

Danes bo predvidoma o tem več znanega, so se pa Prigožinovi vojaki pozno zvečer skupaj z njim že umaknili iz Rostova na Donu, kjer so v soboto zavzeli poveljstvo ruskih sil.

Kot je v soboto zvečer povedal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitri Peskov, so se z Wagnerjem pogodili, da ne bi prišlo do prelivanja krvi. "Najvišji cilj je bil preprečitev prelivanja krvi, notranjih konfliktov in spopadov z nepredvidljivimi posledicami," je pojasnil.

Obenem pa je Peskov zatrdil, da sobotno dogajanje ne bo "v ničemer" vplivalo na ruske operacije v Ukrajini. Dodal je tudi, da ruski predsednik Vladimir Putin ohranja zaupanje v obrambnega ministra Sergeja Šojguja, ki je bil sicer osrednja tarča Prigožinovega upora.