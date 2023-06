Delavski boj / Uresničevanje pravičnejše prihodnosti za vse

Festival delavskega filma Kamerat v Hrastniku želi postati precej več od zgolj projekcije filmov

Rekviem za gospo J.

Od 29. junija do 2. julija bo v Hrastniku potekal 3. festival delavskega filma Kamerat. Namen festivala je skozi film kot orodje družbene kritike raziskovati položaj delavstva na presekih med zgodovino in prihodnostjo, vprašanje spreminjajočega koncepta dela in delavskih pravic v raznolikih družbeno-ekonomsko-tehnoloških kontekstih. Festival bodo odprli s filmom Rekviem za gospo J. v režiji Bojana Vuletića.

Na festivalu se bo zvrstilo več kot 20 filmov, razdeljenih v programske sklope: filmi v fokusu (Srbija), dokumentarni, celovečerni, kratki študentski in animirani filmi, ki bodo predvajani na edinstvenih prizoriščih: v rudniškem rovu, kompresorski postaji in letos prvič na novem odprtem prizorišču plato pri rudniškem jašku.

Filmski program bodo tudi letos spremljali pogovori z režiserkami in režiserji ter tri okrogle mize: o delavskem boju, prihodnosti javnih medijev in položaju žensk v filmski industriji. O najaktualnejših temah bodo poleg drugih gostij in gostov spregovorili minister za delo Luka Mesec, sindikalistka Mirjana Janjić, medijski analitik Boris Vezjak, novinarka Maša Tomažin Hladen, animatorka Špela Čadež ter igralka Katarina Čas.

"Kamerat je ambiciozen projekt, ki želi rasti in postati precej več od zgolj projekcije filmov. Že zdaj ponuja bogat spremljevalni program, ki vključuje delavnice in pogovore o delavskih in sorodnih tematikah."

Predstavljen bo tudi novi strip Nevidna življenja Ivana Mitrevskega, med gosti pa bo med drugimi župan s Hrastnikom pobratene ukrajinske občine Drogobič, saj bo na festivalu premierno prikazan ukrajinski film Kakofonija Donbasa.

"Festival Kamerat ima morda res šele tri leta, a stoji na ramah stoletij delavskega boja ter gradi na skupnem sanjanju in uresničevanju sanj generacij o pravičnejši prihodnosti za vse. Kamerat je ambiciozen projekt, ki želi rasti in postati precej več od zgolj projekcije filmov. Že zdaj ponuja bogat spremljevalni program, ki vključuje delavnice in pogovore o delavskih in sorodnih tematikah. Ekipa Kamerata združuje mladostniške ambicije ter zrelost in izkušnje prekaljenih poznavalcev filma in delavske problematike. Imamo ideje in res veliko novih ciljev za naprej," je v intervjuju za STA povedala delovodja festivala Nina Kavzar.

2vpjsHHGYvE

MEh149WIHTA

zE6Du28NB7E