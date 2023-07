Cenzura / Milanović novinarju prepovedal udeležbo na novinarski konferenci

"Dolžnost vsakega politika je, da odgovori na vprašanja, enako velja za predsednika republike"

Urad hrvaškega predsednika novinarju hrvaškega časnika Jutarnji list ni odobril akreditacije za današnjo novinarsko konferenco predsednika Zorana Milanovića na temo imenovanja novega direktorja vojaške varnostno-obveščevalne službe. Predstavniki medijske hiše Hanza Media po besedah Milanovića nimajo dostopa na Pantovčak.

Kot danes poroča Jutarnji list, so v uradu predsednika zavrnili prošnjo za akreditacijo njihovemu novinarju Krešimirju Žabcu. Opozorili so, da je to prvič, da so novinarju brez kakršnegakoli razloga onemogočili opravljanje svojega dela.

"Precej sem šokiran nad ravnanjem tiskovnega predstavnika predsednikovega urada Nikole Jelića," je izjavil novinar. Dodal je, da se zaveda, da je Jelić to storil po navodilih predsednika Milanovića, in poudaril, da mu doslej še noben predsednik, premier, minister ali državna ustanova niso prepovedali udeležbe na lastni novinarski konferenci.

"Ne glede na to, kako zelo jim ni bilo všeč moje pisanje in se niso strinjali z mojimi pogledi, so bili vedno pripravljeni odgovoriti na moja vprašanja. Predsednik Milanović na to očitno ni pripravljen in se je odločil za cenzuro novinarjev, katerih pogledi in besedila mu niso po volji," je še ocenil Žabec.

Na vprašanje, zakaj je novinarju Jutarnjega lista prepovedal udeležbo, je na novinarski konferenci odgovoril tudi Milanović. Dejal je, da zato, ker Hanza Media "ni medijska hiša". "To je kartel. Ljudje organizirajo cigansko svatbo, ne romsko, v Splitu. Kdorkoli je poročal od tam, zame ni novinar," je dejal.

Milanović je s cigansko svatbo po navedbah hrvaških medijev namigoval na praznovanje 80-letnice obstoja časnika Slobodna Dalmacija, kjer je bil častni gost hrvaški premier Andrej Plenković. Slobodna Dalmacija je tako kot Jutarnji list del medijske hiše Hanza Media.

Ravnanje predsednika države sta danes med drugim že obsodila hrvaška ministrica za kulturo in medije Nina Obuljen Koržinek ter Hrvaško novinarsko društvo (HND).

"Šokirana sem nad sporočilom, ki ga Zoran Milanović pošilja novinarjem in celotni javnosti z odločitvijo, da novinarju Jutarnjega lista prepove spremljanje novinarske konference v uradu predsednika," je ministrica sporočila v izjavi za javnost in dodala, da Milanović v svojem mandatu sistematično napada institucije.

Predsednik HND Hrvoje Zovko pa je Milanovićevo ravnanje označil za nesprejemljivo in nedopustno prakso. "Vsak je lahko nezadovoljen s pisanjem posameznega novinarja in medija, a zato obstajajo druga orodja, kot je novinarsko častno razsodišče, ne pa odvzem akreditacije za spremljanje tiskovne konference," je dejal za hrvaško tiskovno agencijo Hina.

Ob tem je ocenil, da urad predsednika ni zasebni prostor, v katerem lahko nekdo določa, kdo in kaj bo nekdo lahko delal. "Dolžnost vsakega politika je, da odgovori na vprašanja, enako velja za predsednika republike," je poudaril Zovko.

