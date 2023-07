Toninove zanikane simpatije do varde

Samooklicani general ima prav v svoji ironiji glede nevednosti: Tonin je znova lagal

Na dan državnosti je lahko pospremil Boruta Pahorja, Janeza Janšo in druge vidne goste desnice na način, kot se za njim ljubo paravojsko spodobi – s sekiro v roki

Oktobra 2021 so policisti na mejnem prehodu Sečovlje v Slovenijo ustavili generala Štajerske varde Ivana Bolfeka. Med postopkom je pojasnil, da je policist na nujni nalogi. Možje v modrem so nato ugotovili, da to ni res, čeprav je pokazal značko mednarodnega združenja policistov. Ker ni bilo, so nam pojasnili, je sledila kazenska ovadba za kaznivo dejanje lažnega izdajanja za uradno osebo. General v sestavi paravojske Andreja Šiška je bil nato nad policijskimi postopki ogorčen: »Vsega so me slekli.«

Podpora in nevednost

Bolfek nima samo razlogov za verjetje, da je policist na nujni nalogi. Ko se je pred dnevi mudil na alternativni proslavi ob dnevu državnosti na Vrhniki, je tam zagledal nekdanjega ministra za obrambo Mateja Tonina. Moža ima zapisanega v dobrem spominu kot ideološkega zaveznika. Tudi sicer Janševa vlada ni posebej obsodila paramilic v državi, nekateri mediji, kot je časopis Delo, pa so na vikend obisku pri vardi pred leti malodane raznežili.

General je s sekiro prijazno pristopil do njega in kasneje na Facebooku objavil posnetek rokovanja z njim:

Bolfek: »Moram se vam zahvaliti, ker ste edini, ki ste podprli vardo. Vsa vam čast.«

Tonin: »Aha. Ne da bi vedel.«

Bolfek: »Nevede ste nas podprli, ne? Ste začutil v srcu, da je treba podpreti narod, ne?«

Tonin: »Ja.«

Bolfek: (pokaže na sekiro) »To kaj pomeni? Svobodo pa mir.«

Tonin: »Zanimivo.«

Lagal je že takrat

Samooklicani general ima prav v svoji ironiji glede nevednosti: Tonin je znova lagal. Kar se za krščanskega demokrata res najmanj spodobi, a je v Sloveniji mogoče čisto vse. Ne samo, da je podprl vardo, marca 2020 je na zaslišanju kot kandidat za ministra za obrambo fantaziral celo o tem, kako Šiškov postroj vključiti v uradno strukturo slovenske vojske. Dejal je: »Če se v nekih vardah združuje več sto pripadnikov in so ti pripravljeni patruljirati po južni slovenski meji, potem ne vidim razloga, zakaj teh posameznikov, ob primerni usposobljenosti, ob varnostnem preverjanju, ne bi vključili v uradne strukture Slovenske vojske.«

Za varnost na proslavi poskrbljeno

Sprenevedanje, da tega ne ve, je že druga Toninova laž – prva je bila takratno zanikanje in pretvarjanje, da nasprotuje vključevanju varde v Slovensko vojsko. Očitno si je glede tega premislil, ni pa bil dovolj pošten, da bi nenadno spremembo stališča priznal in naši mediji ne dovolj vztrajni, da bi mu jo očitali.

Če bi ostalo pri Toninovi začetni ideji, bi se policiji na meji morda predstavil že kot skoraj pravcati Toninov general. Le malo dobre volje in konsistence nekdanjega ministra bi bilo potrebne. Tako pa se je moral zadovoljiti zgolj z vlogo povzročitelja slabe vesti krščanskemu pozabljivcu. A ni bilo zaman, na dan državnosti je lahko pospremil Boruta Pahorja, Janeza Janšo in druge vidne goste desnice na način, kot se za njim ljubo paravojsko spodobi – s sekiro v roki.

**Avtorjev komentar je bil najprej objavljen na spletnem blogu IN MEDIA RES**