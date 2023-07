Zelenski / »Protiofenzivo bi radi začeli prej, a bi potrebovali vse orožje in vojaško opremo«

Ukrajinski predsednik je dejal, da je hvaležen za podporo ZDA in evropskim zaveznicam, vendar se mu zdi dobava orožja prepočasna

Počasna dobava vojaške pomoči Ukrajini je odložila začetek protiofenzive, kar je Rusiji omogočilo, da je utrdila svoje položaje na zasedenih območjih, tudi z minami, je v intervjuju, ki ga je v sredo predvajal CNN, izjavil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ob tem je Zahod ponovno pozval k dobavi raket dolgega dosega in bojnih letal F-16.

"Naša protiofenziva napreduje počasi zaradi določenih težav na bojišču," je dejal Zelenski in kot enega od glavnih problemov navedel postavljanje min na zasedenih območij. Priznal je, da si je želel protiofenzivo začeti prej, saj "smo vsi razumeli, da bodo v nasprotnem primeru mine postavljene na bistveno večjem delu našega ozemlja".

"Hvaležen sem ZDA kot voditeljem naše podpore, vendar sem tako njim kot evropskim zaveznicam večkrat povedal, da bi radi protiofenzivo začeli prej, za kar pa bi potrebovali vse orožje in vojaško opremo," je nadaljeval in pojasnil, da je poznejši začetek protiofenzive Rusiji omogočil, da je utrdila svoje položaje na zasedenih območjih.

Opozoril je, da ukrajinske sile na nekaterih delih fronte še vedno ne morejo niti pomisliti na začetek spopadov, saj nimajo ustreznega orožja. "In metati naše ljudi v smrt z ruskim orožjem dolgega dosega bi bilo preprosto nehumano," je dodal ukrajinski predsednik.

V luči tega je Zahod ponovno zaprosil za naprednejše orožje, kot so ameriške rakete dolgega dosega ATACMS in bojna letala F-16. "Ne gre za ukrajinsko prednost na nebu pred Rusi. Gre za enakopravnost," je dejal in opozoril na težave pri napredovanju ukrajinskih sil na bojišču brez podpore iz zraka in raket dolgega dosega.

Dobavo bojnih letal F-16 je Zelenski označil tudi kot humanitarno pomoč, saj bi jih Ukrajina po njegovem lahko uporabila za varovanje koridorja pri izvozu ukrajinskega žita preko Črnega morja, če Moskva ne bi podaljšala sporazuma o izvozu žita, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

