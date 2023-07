Golob / »Tistim, ki nimajo radi živali, bomo preprečili, da bi jih še kdaj lahko trpinčili«

Predsednik vlade Robert Golob ostro obsodil nedavno kruto ravnanje s psom v Kopru

Predsednik vlade Robert Golob je v videu, ki ga je v soboto objavil na družbenem omrežju Instagram, ostro obsodil nedavno kruto ravnanje s psom v Kopru. Povedal je, da je od treh ministrstev že zahteval pripravo poročil. Meni, da mora država v takih primeri znati ustrezno ukrepati. "In upam, da bodo ministrstva to znala tudi narediti," je dejal.

"Jaz sem enako zgrožen, kot ste zgroženi vi," je dejal Golob in povedal, da je o dogodku v Kopru dobil ogromno sporočil od ljudi.

Poročila o dogodku je zahteval od ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, od ministrstva za notranje zadeve ter pravosodnega ministrstva.

"Verjamem, da imamo vsi svoje živali tako radi, da bomo tistim, ki jih nimajo, preprečili, da bi živali še kdaj lahko trpinčili," je v video posnetku, na katerem je skupaj z večjim psom, dejal premier.

Koprski policisti so v ponedeljek obravnavali starejšega moškega, ki je na Markovcu v smeri Semedele z mopedom peljal psa na sprehod, pri tem pa je imel psa privezanega na moped. Med vožnjo se je pes zgrudil in poginil. Ko je moški to opazil, se je zapeljal do smetnjaka za biološke odpadke, kjer je psa odvrgel, so v torek sporočili iz Policijske uprave Koper.

Kršitelju, ki je bil alkoholiziran, so policisti izdali plačilni nalog po zakonu o zaščiti živali, napisali bodo tudi poročilo na upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, so takrat napovedali na policijski upravi.

Po dogodku je stranka SD na svoji spletni strani začela zbirati podpise za dopolnitev kazenskega zakonika na način, da bi nepotrebno trpinčenje in smrt živali bilo opredeljeno kot kaznivo dejanje. Tovrstni spremembi so naklonjeni tudi na pravosodnem ministrstvu, kjer so za STA napovedali, da bo vključena v jesenske spremembe kazenskega zakonika.

Po poročanju Radia Slovenija je spletno peticijo SD v treh dneh podpisalo približno 11.000 ljudi.

31CkQS4iCj0