Severna Koreja obsodila načrtovano namestitev ameriške podmornice z jedrskim orožjem

Načrtovano potezo ZDA so v Pjongjangu označili za "resno grožnjo regionalni in svetovni varnosti"

Ameriški predsednik Joe Biden

© Gage Skidmore / Wikimedia Commons

Severna Koreja je danes obsodila načrtovano namestitev ameriške podmornice z jedrskim orožjem na Korejskem polotoku in jo označila za resno grožnjo regionalni in svetovni varnosti. Ob tem je opozorila, da je ameriško izvidniško letalo v tem mesecu večkrat kršilo njen zračni prostor in zagrozila, da bi tovrstna letala v prihodnje lahko sestrelila.

Tiskovni predstavnik severnokorejskega ministrstva za obrambo je obsodil načrtovano namestitev ameriške podmornice z jedrskim orožjem na Korejskem polotoku in jo označil za "najbolj neprikrito jedrsko izsiljevanje Severne Koreje", ki predstavlja resno grožnjo regionalni in svetovni varnosti.

Prav tako je opozoril, da so ZDA okrepile svoje izvidniške dejavnosti in ta mesec opravile več "provokativnih poletov", pri čemer naj bi eno od izvidniških letal večkrat vdrlo v zračni prostor Severne Koreje nad Vzhodnim morjem, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Ni zagotovila, da se v Vzhodnem morju Koreje ne bo zgodila tako šokantna nesreča, kot je sestrelitev strateškega izvidniškega letala ameriških zračnih sil," je posvaril in pri tem navedel pretekle incidente, ko je Pjongjang sestrelil ameriška letala.

Tiskovni predstavnik severnokorejskega ministrstva za obrambo

Ob tem je še dodal, da sedanje razmere jasno dokazujejo, da se "položaj na Korejskem polotoku zaradi ameriških provokativnih dejanj približuje pragu jedrskega spopada".

Predsednik ZDA Joe Biden in njegov južnokorejski kolega Yoon Suk-yeol sta aprila sklenila dogovor o varnostnem sodelovanju, ki med drugim vključuje tudi načrte o tem, da bi se lahko ameriške podmornice z jedrskim orožjem prvič po več kot 40 letih zasidrale v Južni Koreji. Točen termin, ko naj bi južnokorejsko pristanišče obiskala ameriška podmornica, sicer še ni znan.

V zadnjem času so različni preizkusi orožja v Severni Koreji vse pogostejši, zaradi česar napetosti na Korejskem polotoku naraščajo. Pjongjang, ki krepitev varnostnega sodelovanja med Washingtonom in Seulom vidi kot grožnjo, je lani izvedel rekordno število preizkusov orožja, severnokorejski voditelj Kim Jong-un pa je državo razglasil za nepovratno jedrsko silo.

