»Umetna inteligenca nikoli ne bo mogla ujeti bistva Miki Miške«

Uradni glas osrednje Disneyjeve maskote Bret Iwan je prepričan, da ima umetna inteligenca manj možnosti, da bi vplivala na ročno risano animacijo kot na računalniško animacijo, saj gre pri umetni inteligenci za reprodukcijo realizma

Miki Miška

© Wikipedia / Disney

Tehnologija, ki stoji za umetno inteligenco je odlična, vendar nikoli ne bo mogla ujeti bistva Miki Miške, je v pogovoru za francosko tiskovno agencijo AFP menil Bret Iwan, uradni glas osrednje Disneyjeve maskote.

"Rekel bi, da se z umetno inteligenco razvija neverjetna tehnologija, ki je tako impresivna. Toda mislim, da nič ne more nadomestiti bistva lika in, kar je še pomembneje, bistva pripovedovanja zgodb," je poudaril Iwan.

Zanj sta lik in pripovedovanje zgodb "edinstvena za izvajalca, pisatelja, animatorja, umetnika, ustvarjalca". "Moram verjeti, da je to tisto, kar se bo obdržalo in da bodo še nekaj časa potrebni resnični ljudje, ki opravljajo to delo, je dodal.

Iwan je eden od le štirih ljudi, ki so kdajkoli svoj glas uradno posodili Miki Miški.

Uradni glas osrednje Disneyjeve maskote Bret Iwan

© Instagram / osebni arhiv Breta Iwana

Prvi je bil sam ustanovitelj družbe Walt Disney leta 1928 v animiranem filmu Parnik Vili. Več kot tri desetletja sta Miki Miški glas posodila še dva moška. Iwan sam upa, da bo lahko glas Miki Miške, dokler bodo to dovoljevale njegove glasilke.

Bret Iwan

V animaciji - morda umetniški obliki, ki jo vsi najbolj povezujejo z Disneyjem - je vloga naprednih računalnikov že uveljavljena. Računalniško generirana animacija je že zdavnaj prehitela tradicionalno ročno risano umetnost kot prevladujoča oblika tega žanra.

A Disneyjev animator Eric Goldberg, ki je odločen zagovornik ročno risane animacije, je za AFP menil, da umetna inteligenca verjetno ne bo vplivala na njegovo delo.

"Mislim, da ima umetna inteligenca manj možnosti, da bi vplivala na ročno risano animacijo kot na računalniško animacijo, saj gre pri umetni inteligenci za reprodukcijo realizma," je dejal.

"Ker moramo pri snovanju ročno narisanih likov uporabljati domišljijo in prilagajati, kaj liki lahko vse počno, mislim, da umetna inteligenca ne bo predstavljala težave za ta medij," je povedal Goldberg in dodal: "Dokler bodo obstajali ljudje, ki bodo to še vedno želeli početi."

Umetna inteligenca in grožnja, ki jo predstavlja za poklice v zabavni industriji, je to poletje v Hollywoodu predmet burnih razprav. Vprašanje umetne inteligence je tudi med zahtevami, o katerih se pogajajo hollywoodski igralci, ki jih prav zaradi umetne inteligence skrbi za prihodnost njihovega poklica.

