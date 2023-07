»Najhujši zločin po koncu druge svetovne vojne na evropskih tleh«

Slovenija ob obletnici svari pred relativizacijo genocida v Srebrenici

Ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon

© Luka Dakskobler

Dan spomina na žrtve genocida v Srebrenici je za nas opomin, da tega dogodka ne smemo nikoli pozabiti, zanikanje in relativizacija teh tragičnih dogodkov pa sta nesprejemljiva, so v sporočilu za javnost ob današnji 28. obletnici genocida v Srebrenici zapisali na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve.

"Na današnji dan se spominjamo nedolžnih žrtev, ki so bile umorjene na grozovit način, sredi Evrope, pred očmi mednarodne skupnosti. Zgodil se je najhujši zločin po koncu druge svetovne vojne na evropskih tleh. Na današnji dan smo v mislih z materami, ženami, sorodniki in prijatelji, ki so takrat izgubili svoje najdražje," so sporočili z MZEZ.

"Obletnica genocida v Srebrenici je tudi priložnost za pogled v prihodnost, za preseganje sovraštva in delitev, kar je ključni pogoj za vsesplošni napredek in ustvarjanje boljšega okolja za mlade generacije."



Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve

Spomnili so, da je mednarodno kazensko sodišče za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije leta 2007 pokol v Srebrenici priznalo za genocid, dve leti kasneje pa je Evropski parlament s posebno resolucijo razglasil današnji dan za evropski dan spomina na žrtve genocida v Srebrenici.

Pred 28 leti so sile bosanskih Srbov med vojno v BiH v Srebrenici v samo nekaj dneh po zavzetju te bošnjaške enklave 11. julija 1995 ubile več kot 8300 Bošnjakov, večinoma moških in dečkov. V spominskem centru v Potočarih bodo danes na spominski slovesnosti pokopali posmrtne ostanke 30 žrtev.