Odkrili najbolj oddaljeno črno luknjo doslej

Nahaja se v središču galaksije, ki je nastala le 570 milijonov let po velikem poku

Astronomi so s pomočjo Webbovega vesoljskega teleskopa odkrili najbolj oddaljeno črno luknjo doslej, a ta rekord naj ne bi bil trajen. Nahaja se v središču galaksije, ki je nastala le 570 milijonov let po velikem poku. To je sto milijonov let bližje nastanku vesolja kot črna luknja, ki so jo leta 2021 s teleskopom v Čilu odkrili kitajski astronomi.

Z Webbovim teleskopom so opazili že druge črne luknje, za katere se zdi, da so še bližje velikemu poku pred skoraj 14 milijardami let, vendar so te ugotovitve še v postopku preverjanja, je povedal astronom Steven Finkelstein s teksaške univerze v Austinu. Bodo pa objavljene v reviji Astrophysical Journal Letters.

Obstaja neopisljivo veliko mirujočih črnih lukenj, vendar so po besedah Finklesteina brez žarečega plina nevidne. Ta doslej najbolj oddaljena od Zemlje, ki so jo odkrili že februarja, je aktivna in majhna za črno luknjo. Njena masa je približno devetmilijonkrat večja od mase našega Sonca. To je po navedbah astronomov blizu velikosti črne luknje v naši galaksiji Mlečna cesta.

S pomočjo teleskopa so astronomi opazili tudi dve drugi majhni črni luknji iz zgodnjega vesolja, ki sta nastali približno milijardo let po velikem poku. Opazovanja kažejo, da so bile te pomanjšane različice morda pogostejše, ko se je oblikovalo vesolje, kot so mislili doslej.

Webbov teleskop, ki so ga poslali v vesolje konec leta 2021, je največji in najzmogljivejši vesoljski teleskop doslej. Njegove prve posnetke in znanstvene rezultate je ameriška vesoljska agencija Nasa z velikim navdušenjem prvič objavila natanko pred letom dni.

dC1-qgR7YO0