NATO / »Najpomembnejša naloga je, da Putin ne zmaga v tej vojni«

Generalni sekretar zveze NATO Jens Stoltenberg je poudaril, da mora Ukrajina zmagati v tej vojni ter prevladati kot suverena in neodvisna država

"Če namreč ne bomo zagotovili, da Ukrajina zmaga v tej vojni ter prevlada kot suverena in neodvisna država, tudi ne moremo razpravljati o članstvu," je dejal Jens Stoltenberg.

Generalni sekretar zveze NATO Jens Stoltenberg je pred začetkom vrha zavezništva izrazil pričakovanje, da bodo voditelji poslali pozitivno sporočilo glede Ukrajine. Pričakuje, da bodo potrdili njegov predlog o opustitvi akcijskega načrta za članstvo za Ukrajino, v katerem so določeni pogoji za pristop, in s tem poenostavili proces.

"Pričakujem, da bodo zaveznice poslale močno in pozitivno sporočilo glede poti k članstvu Ukrajine," je povedal Stoltenberg.

Med drugim je predlagal, da Ukrajini ne bi bilo treba izpolniti akcijskega načrta za članstvo, v katerem bi določili pogoje za pristop države k zavezništvu in preverjanje njihovega izpolnjevanja. Tako bi bil pristopni proces Ukrajine sestavljen zgolj iz enega koraka namesto iz dveh, je pojasnil.

Poleg tega bo zavezništvo vzpostavilo Svet Nato-Ukrajina, s čimer bodo nadgradili politične odnose med stranema. Ustanovno zasedanje bo potekalo v sredo, udeležil pa se ga bo tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Voditelji pa bodo predvidoma potrdili še večletni program neubojne pomoči Ukrajini. Stoltenberg je obenem izpostavil pomen nadaljnje vojaške pomoči Kijevu pri njenem spopadanju z rusko agresijo.

"Če namreč ne bomo zagotovili, da Ukrajina zmaga v tej vojni ter prevlada kot suverena in neodvisna država, tudi ne moremo razpravljati o članstvu. Tako da moramo razumeti časovnico ter da je prva in najpomembnejša naloga, da zagotovimo zmago Ukrajine in da ruski predsednik Vladimir Putin ne zmaga v tej vojni," je povedal.

Nadaljnja podpora Ukrajini in razprava o njenem približevanju zavezništvu bosta v ospredju prvega dne zasedanja voditeljev Nata v litovski prestolnici Vilnius. Poleg tega bodo govorili o okrepitvi obrambne in odvračalne drže, vključno s krepitvijo izdatkov za obrambo.

