Letni kino Minoriti / Od ljudi za ljudi

Letos se bo zvrstilo enajst filmskih projekcij

Na ogled bo tudi film Asteroid City v režiji Wesa Andersona.

V avditoriju Lutkovnega gledališča Maribor se bo 12. julija z večerom Društva slovenskih režiserk in režiserjev, v sklopu katerega bodo prikazali dokumentarec Pero kot poklon pokojnemu igralcu Petru Musevskemu, začel Letni kino Minoriti 2023. Ta, kot je povedal programski selektor festivala Žiga Brdnik, letos poteka pod sloganom Od ljudi za ljudi.

V Društvu za razvoj filmske kulture, Lutkovnem gledališču Maribor in Kulturni četrti Minoriti so se za omenjeni slogan odločili, ker letnega kina brez množične podpore zvestih obiskovalcev v izrednih razmerah, v katerih se je znašla mariborska kultura ob napovedanih rezih Mestne občine Maribor, verjetno sploh ne bi bilo.

Ko so morali objaviti svojo najtežjo objavo doslej, da je letni kino kljub že sestavljenemu programu pod vprašajem, so se ljudje po besedah predsednika Društva za razvoj filmske kulture Reneja Puharja odzvali sami, da bi donirali za njegovo ohranitev. V na hitro izpeljani donatorski akciji so zbrali dovolj sredstev, da so lahko le nekaj dni pozneje sporočili veselo novico o izpeljavi tradicionalnega dogodka.

Organizatorji ob hvaležnosti zdaj čutijo tudi veliko mero odgovornosti, da v mesto brez mestnega kina, ki je zdaj skoraj ostalo še brez letnega kina, pripeljejo le najboljše. Programski selektor je imel težko nalogo, saj je moral v bogati beri iztekajoče se filmske sezone za enajst filmskih večerov izbrati devet najboljših, najodmevnejših in najudarnejših celovečercev leta. Deseto projekcijo bo izbralo občinstvo samo, enajsto pa je ob digitalizaciji najprestižnejšega mariborskega filma doslej, Kavarne Astoria, prispevala Slovenska kinoteka.

Otvoritveni dan bo po projekciji dokumentarca Pero Damjana Kozoleta namenjen razpravi o njegovi zapuščini in pečatu, ki ga je pustil ne le na slovenskem filmu, ampak tudi na vseh, ki so z njim sodelovali. O tem se bodo pogovarjali z režiserji Damjanom Kozoletom, Uršo Menart in Matjažem Ivanišinom.

b08DeDqo3sY

Sobota bo namenjena enemu izmed vrhuncev filmske sezone Naš dom (Utama) bolivijskega režiserja Alejandra Loayze Grisija, kot predfilm večera pa si bodo obiskovalci po izboru Mednarodnega festivala otroškega in mladinskega filma Enimation ogledali Super mravljo, čudovito kreacijo prvošolcev in prvošolk Osnovne šole bratov Polančičev.

QeS0_PQmfmA

Naslednjo sredo sledi mariborska premiera Najsrečnejšega človeka na svetu, novega filma ene najuspešnejših filmark s prostora nekdanje Jugoslavije, režiserke in scenaristke Teone Strugar Mitevske, 22. julija pa Oppenheimer, nova vizualna poslastica Christopherja Nolana.

6EZ8S1yhpSE

bK6ldnjE3Y0

Teden dni pozneje bo na sporedu festivala odbit in nadvse zabaven znanstveno-fantastični družinski film Vse povsod naenkrat, aktualni dobitnik sedmih oskarjev, 2. avgusta Septembrska klasa, dokumentarni portret generacije, ki se je s področja celotne Jugoslavije septembra 1987 zbrala v majhni kasarni na otoku Vis, 5. avgusta pa baskovski mitološki spektakel Paula Urkije Alije v filmu Irati.

08KfGzGS6fM

Na sporedu bodo še Asteroid City Wesa Andersona z zvezdniško zasedbo, v kateri sta med drugim Tom Hanks in Scarlett Johansson, z zlatim beneškim levom nagrajen dokumentarec Laure Poitras Vsa ta lepota in prelivanje krvi in kinotečna klasika po izboru občinstva. To bo lahko do konca julija na spletni strani časnika Večer in v času projekcij na Minoritih izbiralo med sedmimi nesmrtnimi filmskimi klasikami iz distribucije Slovenske kinoteke.

9FXCSXuGTF4

Letni kino Minoriti se bo 30. avgusta zaključil z mariborsko klasiko v novi filmski preobleki in v družbi s filmsko ekipo leta 1989 posnete Kavarne Astoria, ki z dobršno mero nostalgije zarisuje preobrazbo znamenite mestne kavarne Astoria od predvojnega središča meščanskega življenja v Mariboru do njenega naglega zatona po drugi svetovni vojni. Projekcije se bodo udeležili tudi člani filmske ekipe, med drugim igralca Janez Hočevar Rifle in Brane Šturbej.