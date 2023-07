Vodja skrajne desnice na Finskem / Opravičilo za rasistične komentarje

Rikka Purra, ki je tudi finska ministrica za finance, je izjave, ki so naletele na kritike tudi v ministrskih vrstah, označila za neumne

Finska ministrica za finance in vodja skrajne desnice Finci Rikka Purra

© Lauri Heikkinen / Wikipedija

Vodja skrajno desne koalicijske stranke Finci se je v torek opravičila za niz rasističnih komentarjev, ki jih je objavila pred 15 leti in so sedaj prišli v javnost. Rikka Purra, ki je tudi finska ministrica za finance, je izjave, ki so naletele na kritike tudi v ministrskih vrstah, označila za neumne.

Sporni zapisi Purre, ki je vodja populističnih Fincev postala leta 2021, so bili leta 2008 objavljeni na blogu njenega predhodnika na čelu stranke Jussija Halla-aha. Gre za niz zapisov, usmerjenih proti migrantom in islamu, ki vključujejo tudi rasistične zmerljivke in grožnje z nasiljem.

V ponedeljek so uporabniki družbenih omrežij opozorili na podobnosti med avtorico zapisov, označeno kot "riika" in Rikko Purro, vključno s podobno izobrazbo in izjavami o vegetarijanstvu. Purra sprva ni niti potrdila niti zanikala obtožb, zapisala pa, da ji ni prišlo na pamet, da bi se opravičila za nekaj, kar je rekla ali naredila pred desetletji.

Kasneje je dodala, da se je takrat počutila zelo nemočno glede nekaterih vidikov migracij na Finskem. Na koncu se je nato v torek še opravičila za "neumne komentarje izpred 15 let in razumljivo škodo in vznemirjenje, ki so jih povzročili". "Nisem popolna oseba," je dodala na Twitterju.

Njeni komentarji iz preteklosti so naleteli na kritiko v vrstah ministrskih kolegov. Minister za evropske zadeve Anders Adlercreutz iz Švedske ljudske stranke je zapisal, da so tovrstne izjave nesprejemljive od kogarkoli, ne glede na strankarsko pripadnost.

Finski predsednik Sauli Niinistö je v torek dejal, da "bi bilo pametno za finsko vlado, da zavzame jasno stališče o ničelni toleranci do rasizma", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pred dvema tednoma je še en minister iz vrst Fincev, Vilhelm Junnila, ki je bil pristojen za gospodarstvo, odstopil zaradi različnih pronacističnih izjav.

Finci so del vladajoče koalicije od konca junija. Premier Petteri Orpo je sestavil vlado, ki poleg njegove konservativne Stranke nacionalne koalicije (NCP) in Fincev vključuje še Švedsko ljudsko stranko in krščanske demokrate.

