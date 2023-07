»Vse sovražne tarče v zračnem prostoru okoli Kijeva so bile zaznane in uničene«

Ukrajina v drugi noči ruskih napadov sestrelila 11 dronov

Ukrajina je v drugi zaporedni noči ruskih napadov sestrelila 11 od 15 dronov, je sporočila ukrajinska vojska. Iz regije Čerkasi v osrednji Ukrajini poročajo o dveh poškodovanih ljudeh. Tarča napadov z brezpilotnimi letalniki je bil znova tudi Kijev, od koder o škodi ali žrtvah ne poročajo.

Glede na navedbe ukrajinskih zračnih sil je bilo v ruskem napadu uporabljenih 15 dronov kamikaz, enajst jih je protiraketna obramba osrednjega in vzhodnega zračnega poveljstva sestrelila, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Guverner osrednje regije Čerkasi, Igor Taburec je javil, da je eden od dronov zadel nestanovanjsko stavbo, ki jo je zajel požar. Dva človeka so z opeklinami prepeljali v bolnišnico. Na območju je več kot tri ure veljalo opozorilo pred zračnimi napadi, je dodal.

Oblasti v Kijevu poročajo tudi o napadu z droni na prestolnico, a ne navajajo števila letalnikov. "Vse sovražne tarče v zračnem prostoru okoli Kijeva so bile zaznane in uničene," so na družbenih medijih sporočile vojaške oblasti v mestu in dodale, da ni poročil o žrtvah ali škodi. Opozorilo pred napadi je trajalo več kot dve uri.

Rusija je že v torek z droni napadla tako Kijev kot pristaniško mesto Odesa na jugu države. Ukrajinska vojska je poročala o skupno 26 sestreljenih ruskih brezpilotnih letalnikih.

Ukrajina se že več kot 16 mesecev bojuje proti ruski invaziji, pri čemer si pomaga tudi z orožjem iz zahodnih držav, vključno z naprednimi sistemi zračne obrambe. Moskva že dlje časa za obstreljevanje sosednje države uporablja tudi v Iranu proizvedene drone šahed.

4S2l4x1QsQk