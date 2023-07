Spodbuda za popravilo oblačil in obutve

Francoska vlada želi zmanjšati število zavrženih oblačil

V Franciji bo z oktobrom zaživela shema, v okviru katere bodo državljani lahko prejeli spodbudo za popravilo oblačil in obutve. S to potezo želi vlada v Parizu zmanjšati število zavrženih oblačil, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Od oktobra bodo potrošniki lahko prejeli spodbudo pri popravilu svojih oblačil in obutve," je v torek dejala državna sekretarka za ekologijo Berangere Couillard. Ob tem je vse šiviljske delavnice in čevljarje povabila, da se vključijo v shemo in prejmejo posebno oznako organizacije Refashion.

V okviru sheme bodo stranke lahko npr. za popravilo pete prejele sedem evrov, za popravilo oblačila pa od 10 do 25 evrov. Denar za spodbude se bo črpal iz 154 milijonov evrov vrednega sklada, ustanovljenega za obdobje od 2023 do 2028.

"Cilj je podpreti tiste, ki opravljajo popravila," je dejala Couillard.

V Franciji je bilo leta 2022 na trg danih 3,3 milijarde kosov oblačil, obutve in hišnega tekstila. Vsako leto je zavrženih za okoli 700.000 ton oblačil, od tega jih dve tretjini končata na odlagališčih.

Ukrep je bil osnovan po vzoru sheme za popravilo gospodinjskih aparatov in je del obsežne reforme tekstilnega sektorja, ene najbolj onesnažujočih industrij na svetu, ki jo je konec lanskega leta začela francoska vlada, navaja AFP.