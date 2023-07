Musk s podjetjem za umetno inteligenco / »Cilj je razumeti pravo naravo vesolja«

Podjetje xAI naj bi konkuriralo družbi OpenAI, ki je razvila klepetalnega robota ChatGPT, za katerega Elon Musk, da je politično pristranski in neodgovoren

Elon Musk

© Daniel Oberhaus / Flickr

Ameriški podjetnik in milijarder Elon Musk je v sredo predstavil svoje lastno podjetje za razvoj umetne inteligence z imenom xAI, s katerim želi konkurirati družbi OpenAI, ki je razvila klepetalnega robota ChatGPT in glede katerega sam meni, da je politično pristranski in neodgovoren.

Da Musk ustanavlja podjetje za razvoj umetne inteligence, je znano že več mesecev - iz časov, ko se je zaradi morebitnih neobvladljivih varnostnih tveganjih zavzemal za šestmesečno prekinitev razvoja te tehnologije, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

Musk, ki je že prvi mož proizvajalca električnih avtomobilov Tesla in vesoljskega podjetja SpaceX ter lastnik družbenega omrežja Twitter, bo xAI vodil sam. Kot še piše na spletni strani podjetja, bo xAI vodil ločeno od svojih drugih podjetij, bo pa razvita tehnologija koristila tem podjetjem, vključno s Twitterjem.

Poleg Muska so kot prve sodelavce xAI predstavili še 11 raziskovalcev, ki so pred tem delali pri družbah OpenAI, Google DeepMind in Tesla ter na Univerzi v Torontu, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

"Cilj xAI je razumeti pravo naravo vesolja," je zapisano na spletni strani. Na Twiterju pa je Musk dodal, da je cilj novega podjetja "razumeti realnost" in odgovoriti na največja življenjska vprašanja.

Ekipi bo svetoval Dan Hendrycks, ki trenutno vodi organizacijo Center za varnost umetne inteligence s sedežem v San Franciscu, ki svari pred prehitrim razvojem umetne inteligence.

Hendrycks je bil junija tudi pobudnik odprtega pisma svetovnim voditeljem, v katerem je opozoril, da umetna inteligenca predstavlja enako tveganje za človeški obstoj kot denimo pandemije ali jedrska vojna.

Tudi Musk je že večkrat opozoril na nevarnosti umetne inteligence in jo označil za "našo največjo eksistencialno grožnjo".

Podjetni poslovnež je leta 2015 sodeloval pri nastanku zagonskega podjetja OpenAI, ki je med drugim razvilo priljubljenega klepetalnega robota ChatGPT. Kasneje pa se je sprl z drugimi soustanovitelji in ga začel ostro kritizirati.

ChatGPT lahko oblikuje stavke, kot bi jih človek, in je pomagal sprožiti trenutno navdušenje nad umetno inteligenco. Hkrati pa lahko izpiše popolnoma napačne informacije, s čimer se pod vprašaj postavlja njegova verodostojnost.

1n0tRVh2UnI

Z0zTHOYvaMA