Film pod zvezdami

Do 5. avgusta na Ljubljanskem gradu

Anatomija padca

Na Ljubljanskem gradu bo do 5. avgusta potekal Film pod zvezdami, ki bo v znamenju obletnic - 100 let kinodvorane na Kolodvorski, 20 let art kina in 15 let mestnega kina. Na ogled bo izbor nekaterih najbolj odmevnih filmov kinematografske sezone, predpremierno in premierno pa bo na sporedu pet filmov.

Filmi pod zvezdami bodo na sporedu vsak dan ob 21.30. V primeru dežja ali slabe vremenske napovedi projekcija odpade in bo nadomestna projekcija naslednji dan ob 21. uri v Kinodvoru. V primeru odpovedi predpremiere ali premiere bosta v Kinodvoru dve nadomestni projekciji, so sporočili iz Kinodvora.

Na sporedu Filma pod zvezdami so tudi letos številne filmske poslastice. Med drugim z letošnjega Cannesa prihaja film, ovenčan z zlato palmo - Anatomija padca režiserke Justine Triet, katerega predpremiera bo v četrtek, 27. julija.

Z Berlinala pa pod ljubljanske zvezde prihajajo Pretekla življenja, ki so slavo požela tudi na Sundanceu. Predpremierno bo na ogled v sredo, 2. avgusta, na redni spored Kinodvora pa prihaja v septembru.

Prvič v Sloveniji bo v torek, 25. julija, na ogled italijanski film Nostalgija slovitega filmskega in gledališkega režiserja Mattea Martoneja, ki je bil v Cannesu na sporedu že lani in je navdušil italijanske kritike.

Prihaja tudi novi film Christopherja Nolana, ki je znan po napetih znanstvenofantastičnih filmih z zapletenimi, ugankam podobnimi scenariji, kot sta na primer Medzvezdje in Izvor. Tokrat je posnel film Oppenheimer o izumitelju atomske bombe. Premierno bo na ogled v četrtek, 20. julija.

Film pod zvezdami se bo zaključil z enim najtežje pričakovanih filmov letošnjega leta - filmom Asteroid City ameriškega režiserja Wesa Andersona. Njegova dela so prepoznavna po samosvojem slogu in ekscentričnih likih.

