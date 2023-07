Najljubša Angležinja Francije / Umrla je pevka, igralka in aktivistka Jane Birkin

Zaslovela je v duetu s tedanjim partnerjem Sergeom Gainsbourgom, posebej s svetovno znano pesmijo Je T'aime ... Moi Non Plus

Jane Birkin na koncertu v Kinu Šiška leta 2012

© Miha Fras

V 77. letu je umrla britansko-francoska pevka, igralka in aktivistka Jane Birkin. Zaslovela je v duetu s tedanjim partnerjem Sergeom Gainsbourgom, posebej s svetovno znano pesmijo Je T'aime ... Moi Non Plus, ki je bila zaradi eksplicitne erotike v več državah prepovedana, kasneje pa je doživela številne priredbe. Znana je bila tudi po sodelovanju z modno hišo Hermes, ki je po njej poimenovala znamenito torbico birkin.

V Veliki Britaniji rojeno igralko s stalnim prebivališčem v Franciji so našli mrtvo na njenem domu v Parizu, je včeraj poročala francoska tiskovna agencija AFP. V zadnjem obdobju je imela težave z zdravjem, zaradi katerih je morala odpovedati koncerte.

"Najljubša Angležinja Francije" je bila znana po razmerju in glasbenem sodelovanju s francoskim umetnikom Sergeom Gainsburgom. V 60. in 70 letih je veljala tudi za modno ikono.

Rodila se je leta 1946 v Londonu. Preživela je idilično otroštvo na angleškem podeželju, nato jo je osvojil "swinging London", kmalu zatem pa še odrske deske. Priložnost za prvi pevski nastop je dobila z vlogo v muzikalu Passion Flower Hotel v gledališču Prince of Wales Theater. K avdiciji jo je spodbudil skladatelj John Barry, med drugim avtor glasbene teme za film James Bond 007, s katerim se je pri devetnajstih poročila. Po prvi filmski izkušnji v filmu Richarda Lesterja The Knack jo je Antonioni povabil k snemanju filma Blow Up, ki je nato v Cannesu prejel zato palmo.

Leta 1969 je s francoskim pop zvezdnikom Sergom Gainsbourgom zapela sloviti duet Je T'aime... Moi Non Plus. Gainsbourg, s katerim je bila več let v intimnem razmerju, je za njen krhki glas napisal številne pesmi. Mnoge so postale uspešnice, izvajala pa jih je tudi po ločitvi in po njegovi smrti leta 1991. Posnetke njegovih pesmi ali takšnih, ki so se večinoma navdihovale po njem, je zabeležila na petih albumih v živo.

k3Fa4lOQfbA

Sicer pa je v svoji karieri posnela še ducat studijskih albumov ter sodelovala s številnimi glasbeniki, kot so Feist, Paolo Conte, Beth Gibbons, Bryan Ferry, Rufus Wainwright in Johnny Marr iz zasedbe The Smiths. Na igralskem področju je med drugim znana po vlogah v filmih Smrt na Nilu in Zlo pod soncem, nastalih po romanih Agathe Christie, ter Lepe norice Jacquesa Rivetta.

Potomka igralke Judy Campbell in mati treh hčera, med njimi prav tako slavne igralke in pevke Charlotte Gainsbourg, je v Ljubljani nastopila dvakrat: leta 2004, ko je predstavila album Arabesque, ter leta 2012, ko je Gainsbourgove pesmi prepevala v okviru svetovne turneje ob 20-letnici njegove smrti.

Birkin je bila dejavna tudi kot humanitarka in ekološka aktivistka. Med drugim je sodelovala z Amnesty International, zavzemala se je za ogrožene otroke na vojnih območjih, posnela je film o aidsu in obiskala Palestino, Ruando, Izrael ter Bosno in Hercegovino.

VdIWThaMC_c

4Y6fKVmV6WE

ro2ryroIGao

