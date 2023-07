Gorica in Nova Gorica / Življenje na meji

Raznolike zgodovinske, družbene in intimne zgodbe o življenju na tamkajšnji meji

Vojna besed ali spoštljiva tišina

Na Trgu Evrope/Piazza della Transalpina, na stičišču med Gorico in Novo Gorico, bodo nocoj na ogled trije filmi, ki upodabljajo raznolike zgodovinske, družbene in intimne zgodbe o življenju na tamkajšnji meji. Na ogled bosta kratka filma Kje je železna zavesa?, Vojna besed ali spoštljiva tišina? ter celovečerec Nočemo belega kruha.

Celovečerni dokumentarni film Nočemo belega kruha (2009) filmske režiserke in ene pomembnejših slovenskih intermedijskih ustvarjalk Jasne Hribernik skozi pripovedovanja živih prič ter mladih zgodovinarjev govori o srečanjih z razsipništvom in demokracijo, o kokakoli in žvečilcih, ki so skupaj z jazzom zasedli Soško dolino, o času prešernega rajanja pa tudi ostrih demonstracij za priključitev k Jugoslaviji. Občinstvo bo v film popeljal pogovor z režiserko, so sporočili iz goriškega Kinoateljeja.

Napovedali so še, da bodo pred tem na velikem platnu zaživele tudi podobe kratkega dokumentarnega filma Kje je železna zavesa? (1961) slovenskega režiserja Maka Sajka, ki na sila hudomušen in lahkoten način opisuje življenje in prijateljske sosedske odnose na in ob jugoslovansko-italijanski državni meji leta 1960, kjer med državama skorajda nemoteno poteka blagovna menjava, ter kratki animiran film Vojna besed ali spoštljiva tišina? (2020) režiserja mlajše generacije Lea Černica. Animirano delo je nastalo v produkciji Kinoateljeja v okviru projekta, ki so ga izvajali v šolskem letu 2020/2021. Skozenj so mlade izobraževali o burni preteklosti skupnega slovensko-italijanskega čezmejnega območja.

Černic je za svoj kratkometražec leta 2020 prejel nagrado Društva slovenskega animiranega filma (DSAF) za likovno zasnovo.

Projekcija filmov je nastala v okviru programa Evropske prestolnice kulture GO! 2025 in kot del večletnega projekta Vzhod/Zahod: Meja skozi film in zgodovino, ki preko gibljivih podob raziskuje življenje ob slovensko-italijanski meji.

Filmi bodo predvajani v izvirnem jeziku s slovenskimi oziroma italijanskimi podnapisi. V primeru dežja bo projekcija filmov v goriškem Kinemaxu.